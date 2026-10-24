足底筋膜の断裂の上田綺世、復帰は11月か…リール指揮官「3～4週間で完全回復を期待する」

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【欧州・海外サッカー ニュース】リールの指揮官が上田綺世について言及した。

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リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督が上田綺世の復帰時期について言及した。『lepetitlillois』が伝えている。

今季からリールでプレーする上田綺世。デビュー戦でいきなりゴールを奪うなど、ここまで公式戦6試合で3ゴールをマークする活躍を見せていた。しかし、14日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節アーセナル戦(0-3)で負傷したことが報じられており、その状態が心配されていた。

上田については「足底筋膜の断裂」と診断されたが、指揮官によると復帰は11月のインターナショナルウィーク後になる見込み。アンチェロッティ監督は記者会見で以下のようにコメントしている。

「3〜4週間で完全回復を期待している。国際試合ウィーク後に復帰できるはずだし、それよりも早く戻れるかもしれない」

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なお、上田を欠くリールは、25日に南野拓実が所属するモナコと対戦する。