アトレティコ指揮官シメオネ、自身が考える監督トップ3を問われて「アンチェロッティとグアルディオラと…」

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が、自身が考える監督のトップ3について語っている。

シメオネ監督は23日に臨んだ記者会見で、今季限りでマンチェスター・シティを退団するジョゼップ・グアルディオラ監督について言及し、「彼は現役の中で世界最高の監督だ」と称賛。すると、自身が考える監督のトップ3についても問われ、「何て質問だよ（笑）」と言いながら、言葉を紡いでいった。

「3人だけ選ぶのは無理だ。それぞれ特徴が違いながらも、並外れた能力を持つ監督たちがいるからね。アンチェロッティ、エメリ、グアルディオラ、ルイス・エンリケ、アルテタ、イラオラ……ふー……あ、それとフリックだ。彼を忘れちゃいけない」

「実際、素晴らしい監督は何人もいる。彼らはチームにアイデンティティーを植え付けられる指導者で、私たちがしなければならない仕事はそういうことなんだよ」

「グアルディオラの仕事ぶりは信じられない。彼の勝利をつかむ能力は桁外れだ。多くの選手たちが加入しても、それが勝つこととイコールではない。しかし彼は何回も、繰り返し、繰り返し成功をつかんできたんだ。それが彼の監督としてのクラスを物語っている」

「彼の幸せな人生を願わせてもらうよ。しかし、そんなに長く休むとは思っていないけどね（笑）。1〜2年の休みなどあっという間さ」