イ・ガンイン獲得で補強資金が尽きたアトレティコ、スルロットやヒメネスなど5選手売却へ

アトレティコ・マドリーはこれから選手の放出に集中していくようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

アトレティコは今夏の市場でDFグリマルド（移籍金1500万ユーロ＋インセンティブ500万ユーロ）、MFモルテン・ヒュルマンド（3500万ユーロ＋800万ユーロ）、最後にMFイ・ガンイン（3200万ユーロ＋500万ユーロ）を獲得。補強資金8000万ユーロを使い果たし、ここからは選手放出に注力していくとのことだ。

マテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）が放出を目指すのはMFティアゴ・アルマダ、FWアレクサンデル・スルロット、DFマッテオ・ルジェーリ、MFトマ・レマル、DFホセ・マリア・ヒメネスの5選手という。

現在、移籍に最も近づいているのはアルマダの模様。昨夏アトレティコに加入したものの、適応できずにいたアルゼンチン人MFは、フラメンゴが獲得を目指しているとのこと。また105試合44得点と数字を残しながらも定位置を確保できなかったスルロット、グリマルド加入で居場所を失ったルジェーリには、イタリアのクラブが興味を持っているようだ。

その一方で、昨季レンタルによってジローナで過ごしたレマル、怪我のために常時出場がかなわないヒメネスについて、アレマニーSDは売却収入を見込んでおらず、人件費の余裕をつくることを主目的に放出する考えとされる。

アレマニーSDは以上の5選手を放出した後、再び補強に動くようだ。獲得を目指すのはDFマルク・プビル、DFダヴィド・ハンツコ、DFロビン・ル・ノルマンの3選手しかいないセンターバックと、スルロットに代わるストライカーとのことだ。