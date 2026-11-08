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ラ・リーガ
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Yuta Tokuma
協力：

【11月9日】アトレティコvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第12節

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第12節、アトレティコ対バルセロナのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのラ・リーガ第12節が、日本時間11月9日(月)に開催。アトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦する。

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本記事では、アトレティコvsバルセロナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アトレティコvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

アトレティコvsバルセロナは、日本時間2026年11月9日(月)にアトレティコのホーム、リヤド・エア・メトロポリターノで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第12節
  • 日時：2026年11月9日(月)5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アトレティコvsバルセロナ
  • 会場：リヤド・エア・メトロポリターノ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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アトレティコvsバルセロナの放送・配信予定

サービス

登録・視聴方法

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アトレティコvsバルセロナのおすすめ視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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アトレティコvsバルセロナ｜チーム情報

アトレティコ・マドリー vs バルセロナ 予想スタメン

4-4-2
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
フォーメーション
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
4-2-3-1
ヤン・オブラクヤン・オブラクダヴィド・ハンツコダヴィド・ハンツコマルコス・ジョレンテマルコス・ジョレンテアレハンドロ・グリマルドアレハンドロ・グリマルドマルク・プビルマルク・プビルジュリアーノ・シメオネジュリアーノ・シメオネアレハンドロ・バエナアレハンドロ・バエナコケコケパブロ・バリオスパブロ・バリオスイ・ガンインイ・ガンインフリアン・アルバレスフリアン・アルバレスジョアン・ガルシアジョアン・ガルシアジェラール・マルティンジェラール・マルティンパウ・クバルシパウ・クバルシジョアン・カンセロジョアン・カンセロエリック・ガルシアエリック・ガルシアアンソニー・ゴードンアンソニー・ゴードンフェルミン・ロペスフェルミン・ロペスラミン・ヤマルラミン・ヤマルペドリペドリフレンキー・デ・ヨングフレンキー・デ・ヨングハフィーニャハフィーニャ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
4-4-2
アトレティコ・マドリー

先発メンバー

バルセロナ

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ
  • ハンジ・フリック

成績

ATM

ATM - 直近成績

ESP
0-1
VFB
1-1
COR
1-0
LEV
0-2
FCB
0-2
得点（失点）
5/3
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
BAR

BAR - 直近成績

BET
2-5
PSG
4-2
RMA
1-2
ALA
6-1
AVL
3-0
得点（失点）
17/9
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アトレティコ・マドリードローバルセロナ
2
0
3
UEFAチャンピオンズリーグ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
0
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
2
終了
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
2
終了
コパ・デル・レイ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
3
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
0
終了
コパ・デル・レイ
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
4
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
0
終了
8得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
1110014612+3430
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
1210023110+2130
3
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
11911228+1428
4
ベティスベティスBET
117221815+323
5
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
116142020019
6
セビージャセビージャSEV
125341719-218
7
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
114431511+416
8
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
123631514+115
9
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
124261730-1314
10
アラベスアラベスALA
123451517-213
11
ビジャレアルビジャレアルVIL
113351515012
12
セルタセルタCEL
112631010012
13
エスパニョールエスパニョールESP
123361314-112
14
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
103341520-512
15
ヘタフェヘタフェGET
11335816-812
16
オサスナオサスナOSA
123361223-1112
17
エルチェエルチェELC
112451418-410
18
レバンテレバンテLEV
112451621-510
19
バレンシアバレンシアVAL
12237820-129
20
マラガマラガMAL
12057923-145
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格

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