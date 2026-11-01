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Jamie CarragherGetty
Ryo Mika

「ファンは黙ってろ。ヴィラがマン・Uになることはない」リヴァプールOBが自身の不適切発言を謝罪…ヴィラは法的措置を発表

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【欧州・海外サッカー ニュース】リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏は、アストン・ヴィラに対する発言が物議を醸している。

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リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏は、アストン・ヴィラに対する自身の発言を謝罪している。

リヴァプールのOBであり、現在は解説者として人気を集めるキャラガー氏。しかし、アストン・ヴィラやウナイ・エメリ監督を巡る発言が現地で物議を醸している。『スカイスポーツ』のポッドキャスト番組「Stick to Football」に出演した際、エメリ監督について「再びビッグクラブを率いるチャンスを望むはず」とし、低迷するマンチェスター・ユナイテッドの新指揮官候補であると持論を展開した。

「フットボール界には、好むと好まざるとにかかわらず、序列というものが存在する。レアル・マドリーがマンチェスター・ユナイテッドから最高の選手を引き抜くように……実際、クリスティアーノ・ロナウドはそうなった。それと同様に、アストン・ヴィラより下の順位にいるチームが、ヴィラから選手や監督を引き抜くこともある。だからアストン・ヴィラのファンは黙っていろ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドのようになることは、絶対にないんだ」

この発言に対し、アストン・ヴィラはナセフ・サウィリス会長の署名入りで声明を発表。SNSで「アストン・ヴィラは、ジェイミー・キャラガーによるクラブとそのファンに対する受け入れがたい侮辱に対して、法的措置を開始する。アストン・ヴィラは、イングランドおよび欧州フットボールにおける我々の躍進を誰にも阻止させるつもりはない」と発表。法的措置に動くと宣言した。報道では、サウィリス会長は「断じて容認できないもの」として『スカイスポーツ』の経営陣に訴えたも伝えられている。

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こうした事態を受け、キャラガー氏は31日に自身のSNSを更新。問題となった発言を謝罪した。

「アストン・ヴィラ、オーナー陣、そしてサポーターに謝罪する。今週、私が用いた表現は不適切かつ間違ったものだった」

「ヴィラのサポーターへ、あれはあくまで冗談のつもりだったが、そうとは受け取られなかったようだ。申し訳ない。今日の試合、頑張って！ UTV（Up The Villa）」

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.