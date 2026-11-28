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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アストン・ヴィラFWアレハンドロ・ガルナチョは、ここまでプレミアリーグで34分間の出場に留まっている。

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アストン・ヴィラは、1月の移籍市場でFWアレハンドロ・ガルナチョを手放すことを望んでいるようだ。

夏の移籍市場でチェルシーからレンタルで加入したガルナチョ。しかし、プレミアリーグでは4試合でベンチ外となるなど、わずか34分間の出場に留まっており、チャンピオンズリーグやリーグカップでもほとんど出番を得られない状況が続いている。

『The Athletic』によると、当初ガルナチョ自身はプレミアリーグ外への移籍を望んでいたものの、ウナイ・エメリ監督との話し合いを経てアストン・ヴィラ加入を決断したという。しかし、試合でのパフォーマンスもインパクトを欠き、トレーニングでのパフォーマンスも期待に応えるものではなく、ポジションを失っているようだ。

一方で『The Athletic』は、「ガルナチョの状況は複雑」と指摘。チェルシーとのレンタル契約には、一定の試合出場数によって発生する4250万ポンド（約89億円）の買取義務が存在するとのこと。10月の時点でアストン・ヴィラ関係者が「今季終了後もガルナチョが残留しないとしたら驚き」と明かしたように、この完全移籍に移行する試合出場条件は非常に達成しやすいものに設定されているようだ。「事実上、完全移籍へ移行することが前提のレンタル契約」とも伝えられている。

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しかし、アストン・ヴィラ側は1月の移籍市場でガルナチョの放出を検討しているとのこと。ただし、それにはイングランド国外のクラブが交渉することや、チェルシー側との合意も必要になる。そして『The Athletic』は、この放出案が難しい理由を以下のように指摘した。

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「もっとも、チェルシー側が買取義務の条件を『容易に達成可能』と見なしていたこと、さらにレンタル契約に呼び戻し条項が含めていないことを踏まえると、チェルシーがこの放出案に応じるかどうかは不透明だ。彼らはヴィラからの完全移籍金収入を見込んでいたはずだからである」