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Ryo Mika

ヴィラ、解説者の「侮辱」に対し法的措置を発表…問題となった発言とは？「サッカー界には序列がある」

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【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）は、リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏の発言に対して法的措置に動く模様。

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アストン・ヴィラは、『スカイスポーツ』の解説を務めるジェイミー・キャラガー氏の発言を巡って法的措置を講じる方針を明かした。

リヴァプールのOBであり、現在は解説者として人気を集めるキャラガー氏。しかし、アストン・ヴィラやウナイ・エメリ監督を巡る発言が現地で物議を醸している。ポッドキャスト番組「Stick to Football」に出演した際、エメリ監督について「再びビッグクラブを率いるチャンスを望むはず」とし、低迷するマンチェスター・ユナイテッドの新指揮官候補であると持論を展開した。

「フットボール界には、好むと好まざるとにかかわらず、序列というものが存在する。レアル・マドリーがマンチェスター・ユナイテッドから最高の選手を引き抜くように……実際、クリスティアーノ・ロナウドはそうなった。それと同様に、アストン・ヴィラより下の順位にいるチームが、ヴィラから選手や監督を引き抜くこともある。だからアストン・ヴィラのファンは黙っていろ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドのようになることは、絶対にないんだ」

これに対し、アストン・ヴィラ側はナセフ・サウィリス会長の署名入りで声明を発表。SNSで「アストン・ヴィラは、ジェイミー・キャラガーによるクラブとそのファンに対する受け入れがたい侮辱に対して、法的措置を開始する。アストン・ヴィラは、イングランドおよび欧州フットボールにおける我々の躍進を誰にも阻止させるつもりはない」と法的措置に動くことを発表した。

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なお『The Athletic』によると、サウィリス会長はこの問題を『スカイスポーツ』の経営陣に持ち込んでおり、キャラガー氏の振る舞いを断じて容認できないものと判断して言えうようだ。今後の動向に注目が集まっている。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.