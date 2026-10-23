アストン・ヴィラvsマン・Cはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節で、アストン・ヴィラとマンチェスター・シティが対戦する。アストン・ヴィラの好調を牽引する鈴木彩艶が強敵マンチェスター・シティの前に立ちはだかる。
本記事では、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
アストン・ヴィラ vs マンチェスター・シティはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティは、2026年10月日(土)にアストン・ヴィラの本拠地ヴィラ・パークで開催される。
キックオフは現地時間12:30、日本時間では20:30を予定。アストン・ヴィラで好調を継続している鈴木彩艶のパフォーマンスに注目だ。
項目
内容
対戦カード
アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティ
大会
プレミアリーグ第8節
日程
2026年10月24日(土)
日本時間
20:30キックオフ
現地時間
12:30キックオフ
会場
エティハド・スタジアム
日本人所属選手
鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)
アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの中継予定は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年10月24日(土)20:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。
なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。
放送・配信サービス
中継予定
日時
○ 独占ライブ配信
2026/10/24(土) 20:30～
DAZN
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ABEMA
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SPOTV NOW
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地上波
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。