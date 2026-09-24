2026年9月25日(金)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場するレースが最終日を迎える。
本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。
【9/25競泳】競技スケジュール・レースは何時から？
アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。
【予選】
時間
種目
出場日本選手
10:00～
女子50mバタフライ予選
池江璃花子
水口知保
10:06～
男子50m平泳ぎ予選
大橋信
10:17～
女子800m自由形決勝B
梶本一花
10:28～
男子200m背泳ぎ予選
西小野皓大
10:40～
男子400ｍ自由形予選
今福和志
10:58～
男子200mバタフライ予選
松下知之
11:10～
女子4×100mメドレーリレー予選
池江璃花子
【決勝】
時間
種目
17:00～
女子50mバタフライ決勝
17:05～
男子50m平泳ぎ決勝
17:10～
女子800m自由形決勝A
17:25～
男子200m背泳ぎ決勝
17:52～
男子400m自由形決勝
18:21～
男子200mバタフライ決勝
18:38～
女子4×100mメドレーリレー決勝
競泳の地上波テレビ放送はある？ネットは？
アジア大会競泳は『U-NEXT』がライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）
TBS系列
16:30~22:54（競泳含むアジア大会全般）
TVer
16:30~（競泳含むアジア大会全般）
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。