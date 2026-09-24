2026年9月25日(金)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場するレースが最終日を迎える。

本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9/25競泳】競技スケジュール・レースは何時から？

アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。

【予選】

時間 種目 出場日本選手 10:00～ 女子50mバタフライ予選 池江璃花子 水口知保 10:06～ 男子50m平泳ぎ予選 大橋信

渡辺一平 10:17～ 女子800m自由形決勝B 梶本一花

竹澤瑠珂 10:28～ 男子200m背泳ぎ予選 西小野皓大

竹原秀一 10:40～ 男子400ｍ自由形予選 今福和志

村佐達也 10:58～ 男子200mバタフライ予選 松下知之 11:10～ 女子4×100mメドレーリレー予選 池江璃花子

鈴木聡美

池本凪沙

白井璃緒

【決勝】

時間 種目 17:00～ 女子50mバタフライ決勝 17:05～ 男子50m平泳ぎ決勝 17:10～ 女子800m自由形決勝A 17:25～ 男子200m背泳ぎ決勝 17:52～ 男子400m自由形決勝 18:21～ 男子200mバタフライ決勝 18:38～ 女子4×100mメドレーリレー決勝

競泳の地上波テレビ放送はある？ネットは？

アジア大会競泳は『U-NEXT』がライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）

視聴はこちら TBS系列 16:30~22:54（競泳含むアジア大会全般） TVer 16:30~（競泳含むアジア大会全般）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では競泳を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。