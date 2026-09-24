あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rikako ikee-swimming-japan-women-asian games-20260923(C)Getty Images
【競泳】U-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【9月25日】競泳日本代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定・出場選手一覧｜アジア大会2026

【アジア競技大会2026】競泳日本代表、どこで見られる？地上波中継は？出場選手一覧・タイムスケジュールと放送・配信予定

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

2026年9月25日(金)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場するレースが最終日を迎える。

【競泳】U-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9/25競泳】競技スケジュール・レースは何時から？

アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。

【予選】

時間

種目

出場日本選手

10:00～

女子50mバタフライ予選

池江璃花子

水口知保

10:06～

男子50m平泳ぎ予選

大橋信
渡辺一平

10:17～

女子800m自由形決勝B

梶本一花
竹澤瑠珂

10:28～

男子200m背泳ぎ予選

西小野皓大
竹原秀一

10:40～

男子400ｍ自由形予選

今福和志
村佐達也

10:58～

男子200mバタフライ予選

松下知之

11:10～

女子4×100mメドレーリレー予選

池江璃花子
鈴木聡美
池本凪沙
白井璃緒

【決勝】

時間

種目

17:00～

女子50mバタフライ決勝

17:05～

男子50m平泳ぎ決勝

17:10～

女子800m自由形決勝A

17:25～

男子200m背泳ぎ決勝

17:52～

男子400m自由形決勝

18:21～

男子200mバタフライ決勝

18:38～

女子4×100mメドレーリレー決勝

【競泳】U-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

競泳の地上波テレビ放送はある？ネットは？

アジア大会競泳は『U-NEXT』がライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）
視聴はこちら

TBS系列

16:30~22:54（競泳含むアジア大会全般）

TVer

16:30~（競泳含むアジア大会全般）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

【競泳】U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では競泳を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTなら31日間無料トライアルあり

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【競泳】U-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー