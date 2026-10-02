【10月2日】柔道日本選手の試合予定・テレビ放送・ネット配信｜アジア大会2026

2026年10月2日(金)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」柔道で、日本人選手が出場する競技が開催される。

本記事では10月2日(金)に開催される柔道競技、日本人選手が出場する種目の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【10月2日】柔道競技のスケジュール｜各種目何時からスタート？

アジア大会の柔道競技は9月30日(水)～10月3日(土)に愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナ（IGアリーナ）で開催される。

時間 種目 11:00～ 男子90kg級 2回戦 日本vsネパール(他7試合) 女子78kg級 1回戦 女子78kg超級 1回戦 男子100kg級 1回戦

男子100kg超級 1回戦

男子90kg級 準々決勝

女子78kg級 準々決勝

女子78kg超級 準々決勝

男子100kg級 準々決勝

男子100kg超級 準々決勝

男子90kg級 敗者復活戦

女子78kg級 敗者復活戦

女子78kg超級 敗者復活戦

男子100kg級 敗者復活戦

男子100kg超級 敗者復活戦

男子90kg級 準決勝

女子78kg級 準決勝

女子78kg超級 準決勝

男子100kg級 準決勝

男子100kg超級 準決勝

男子90kg級 3位決定戦／決勝

女子78kg級 3位決定戦／決勝

女子78kg超級 3位決定戦／決勝

男子100kg級 3位決定戦／決勝

男子100kg超級 3位決定戦／決勝

日本人出場選手

種目 選手名 男子90kg級 岡田 陸 女子78kg級 杉村 美寿希 女子78kg超級 椋木 美希 男子100kg級 増地 遼汰朗 男子100kg超級 太田 彪雅

10月2日の柔道競技｜テレビ放送・ネット配信予定

10月2日(金)に開催されるアジア大会柔道は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継・配信予定がない。

『U-NEXT』では10月2日(金)10:40からと、16:40からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信 10:40～、16:40～

視聴はこちら TBS系列放送／TVer同時配信 中継なし

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。





アジア大会柔道競技のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では柔道を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。