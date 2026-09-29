【9月30日】柔道日本選手の試合予定・テレビ放送・ネット配信｜アジア大会2026

2026年9月30日(水)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」柔道で、日本人選手が出場する競技が開催される。
本記事では9月30日(水)に開催される柔道競技、日本人選手が出場する種目の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。
【9月30日】柔道競技のスケジュール｜各種目何時からスタート？
アジア大会の柔道競技は9月30日(水)～10月3日(土)に愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナ（IGアリーナ）で開催される。
時間
種目
11:00～
女子48kg級 1回戦
女子52kg級 1回戦
男子60kg級 2回戦
男子66kg級 2回戦
13:15～
女子48kg級 敗者復活戦
13:20～
女子48kg級 準決勝
13:25～
男子60kg級 敗者復活戦
13:30～
男子60kg級 準決勝
13:35～
女子52kg級 敗者復活戦
13:40～
女子52kg級 準決勝
13:45～
男子66kg級 敗者復活戦
13:50～
男子66kg級 準決勝
17:00～
女子48kg級 3位決定戦
17:20～
女子48kg級 決勝
17:30～
男子60kg級 3位決定戦
17:50～
男子60kg級 決勝
18:00～
女子52kg級 3位決定戦
18:20～
女子52kg級 決勝
18:30～
男子66kg級 3位決定戦
18:50～
男子66kg級 決勝
日本人出場選手
種目
選手名
女子48kg級
近藤 美月
女子52kg級
藤城 心
男子60kg級
近藤 隼斗
男子66kg級
服部 辰成
9月30日の柔道競技｜テレビ放送・ネット配信予定
9月30日に開催されるアジア大会柔道は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継・配信予定がない。
『U-NEXT』では9月30日(木)10:50と、16:50からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信 10:50～、16:50～
TBS系列放送／TVer同時配信
中継なし
※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会柔道競技のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。