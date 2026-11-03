アジアカップ新日程は2027年12/23～2028年1/21に…AFCが開催延期案を可決。FIFAの承認待ちに

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【サッカー 日本代表 ニュース】AFC（アジアサッカー連盟）は3日、AFCアジアカップ サウジアラビア2027の開催延期を承認したことを発表した。

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AFC（アジアサッカー連盟）は3日、AFCアジアカップ サウジアラビア2027の開催延期を承認したことを発表した。

当初は2027年1月7日から2月5日にかけてサウジアラビアで開催される予定だったAFCアジアカップ。初のサウジアラビア開催で24カ国が参加することが決まっていたが、開催国サウジアラビアを巡る治安情勢の悪化を受け、大会の開催可否について大きな注目が集まっていた。

そして3日、AFCは日程変更について組織内で承認されたことを正式に発表。新たなスケジュールは、2027年12月23日から2028年1月21日となっている。AFCは以下のように発表した。

「ACFは本日、大会組織委員会（LOC）およびサウジアラビアサッカー連盟（SAFF）との広範な協議と綿密な話し合いを経て、アジア最高峰の大会である同大会の開催日程を変更することを本日決定した。当初は2027年1月7日～2月5日までの開催を予定していたが、今後は2027年12月23日～2028年1月21日にかけて開催されることになる」

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「AFCアジアカップ組織委員会は、同地域における情勢の変化に伴う極めて困難な状況（物流上の大きな複雑さや移動の混乱など）を考慮し、この大会の日程変更を承認した。新たな開催日程については、今後FIFAに提出し、承認を求める予定である」

「当初の予定通りに大会を運営・実施することが極めて困難な状況となったため、参加チーム、関係者、観客、その他すべてのステークホルダーの利益を考慮し、開催時期を延期せざるを得ないという判断に至った」