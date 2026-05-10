最多優勝誇る日本は連覇中のカタールと同組に！AFCアジアカップ2027のGL組み合わせ決定

AFCアジアカップ2027の組み合わせ抽選会がリヤドで行われた。

2027年1月7日～2月5日まで開催されるAFCアジアカップ2027。初のサウジアラビア開催となる今大会の抽選会が9日にリヤドで行われ、グループステージの対戦カードが決定している。

最多4回の優勝を誇る日本代表は、グループFに決定。連覇中の王者カタール、タイ、インドネシアと同組に決定した。また2度の優勝を誇る韓国は、UAEなどと共にグループEに。オーストラリアはグループD、開催国サウジアラビアはグループAとなっている。

AFCアジアカップ2027は、グループステージの上位2チームと3位チームのうち成績上位4チームがラウンド16に進出。王座を賭けたノックアウトステージを戦うことになる。

■AFCアジアカップ2027の組み合わせ

グループA：サウジアラビア、クウェート、オマーン、パレスチナ

グループB：ウズベキスタン、バーレーン、北朝鮮、ヨルダン

グループC：イラン、シリア、キルギス、中国

グループD：オーストラリア、タジキスタン、イラク、シンガポール

グループE：韓国、アラブ首長国連邦（UAE）、ベトナム、レバノン／イエメン

グループF：日本、カタール、タイ、インドネシア