侍ジャパンのアジア選手権はいつ？試合日程・組み合わせ・中継予定

野球日本代表(侍ジャパン)が、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

本記事では、侍ジャパンの試合日程・組み合わせ・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパンのアジアプロ野球チャンピオンシップ2026の試合日程・対戦カード

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」は、11月12日(木)から15日(日)まで東京ドームで開催される。日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリアの4チームが出場し、総当たりの予選を経て決勝・3位決定戦が行われる。

井口資仁監督が率いる侍ジャパンは、11月12日(木)にチャイニーズ・タイペイ、13日(金)に韓国、14日(土)にオーストラリアと対戦。予選の上位2チームが決勝、下位2チームが3位決定戦に進む。

試合日時 対戦カード 会場 11/12(木) 19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 東京ドーム 11/13(金) 19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 11/14(土) 12:00 オーストラリア vs 日本 東京ドーム 11/15(日) 11:00 3位決定戦（予選3位 vs 予選4位） 東京ドーム 11/15(日) 19:00 決勝（予選1位 vs 予選2位） 東京ドーム

※日時はすべて日本時間。侍ジャパンは予選順位に応じて、決勝または3位決定戦のいずれかに出場する。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパン予選3試合と、決勝・3位決定戦はネット『Amazonプライムビデオ』でライブ配信される。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は独占ライブ配信予定だ。

地上波テレビでは、韓国戦とオーストラリア戦を『テレビ朝日系列』が生中継。11月15日(日)の決勝・3位決定戦は、日本が出場する場合のみ『TBS系列』で放送される。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 11/12(木) 19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 - Amazonプライムビデオ 11/13(金) 19:00 日本 vs 韓国 テレビ朝日系列（18:50-21:54） Amazonプライムビデオ 11/14(土) 12:00 オーストラリア vs 日本 テレビ朝日系列（12:00-15:00）

BS朝日（15:30-） Amazonプライムビデオ 11/15(日) 11:00 3位決定戦 TBS系列（11:00-）

※日本出場時のみ Amazonプライムビデオ 11/15(日) 19:00 決勝 TBS系列（19:00-）

※日本出場時のみ Amazonプライムビデオ

※3位決定戦は日本出場時のみTBS系列で放送、BSリレー中継も予定。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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