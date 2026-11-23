『アジア大学バスケットボールリーグ（AUBL）2026-27』が11月22日から開催される。

本記事では、アジア大学バスケットボールリーグ（AUBL）2026-27のテレビ放送・ネット配信予定や見逃し配信の視聴方法を紹介する。

アジア大学バスケットボールリーグ（AUBL）とは？

『アジア大学バスケットボールリーグ（AUBL）2026-27』は、アジアの大学バスケットボールで初めてホーム＆アウェイ方式を採用したシーズン制のリーグ。11の国と地域から18大学が参加し、日本からは早稲田大学・日本大学・日本体育大学が出場する。

イースタン・カンファレンスとサザン・カンファレンスに分かれて全54試合を行い、2026年11月22日（日）の延世大学（韓国）対 上海交通大学（中国）で開幕。2027年8月16日（月）～22日（日）に開催予定のチャンピオンシップ・ウィークでアジアの頂点を決める。

アジア大学バスケットボールリーグのテレビ放送・ネット配信予定

「アジア大学バスケットボールリーグ」は、ネット『U-NEXT』が日本国内で独占配信。早稲田大学・日本大学・日本体育大学 出場試合、ならびにチャンピオンシップ・ウィークの準決勝、決勝をライブ配信する。

早稲田大学は初戦で11月27日（金）にモンゴル財務経済大学と対戦する。

アジア大学バスケットボールリーグのおすすめ視聴方法

「アジア大学バスケットボールリーグ」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。

『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。