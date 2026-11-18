グローバルK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日(金)・21日(土)に京セラドーム大阪で開催される。
本記事では、MAMA AWARDS 2026の出演アーティストやタイムテーブル、MC・プレゼンター、中継予定を紹介する。
MAMA AWARDS 2026の開催日程・タイムテーブル
「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日(金)の「CHAPTER 1」と11月21日(土)の「CHAPTER 2」の2日間にわたり開催される。両日ともレッドカーペットに続いて授賞式が行われるが、開始時間は異なる。各アーティストの詳しい出演順やステージごとのタイムテーブルは発表されていない。
開催日
レッドカーペット
授賞式
11/20(金)
15:30-
18:00-
11/21(土)
12:30-
15:00-
※すべて日本時間。開始時間は変更となる場合があります。
MAMA AWARDS 2026の出演アーティスト一覧
MAMA AWARDS 2026には、BIGBANG、ENHYPEN、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、&TEAM、INIなどが出演。主催者のCJ ENMが発表したパフォーミングアーティストは以下の通り。
開催日
出演アーティスト
11/20(金)
Street World Fighter : Directors' War・ILLIT・Panic・ALLDAY PROJECT
11/21(土)
&TEAM・NAYEON (TWICE)・HWASA・BIGBANG
※出演者は変更となる場合があります。
MAMA AWARDS 2026のMC・プレゼンターは？
MAMA AWARDS 2026では、俳優のパク・ボゴムが初代公式アンバサダー兼ホストを務める。レッドカーペットのMCにはイ・デフィとチェ・ミナスが決定した。
また、プレゼンターとして、なにわ男子の道枝駿佑、イ・ジュノ、チャン・グンソク、キム・ヘス、キム・ユジョン、ファン・ミンヒョンら25人が発表されている。
役割
出演者
アンバサダー・ホスト
パク・ボゴム
レッドカーペットMC
イ・デフィ・チェ・ミナス
プレゼンター
道枝駿佑・イ・ジュノ・チャン・グンソク・キム・ヘス・キム・ユジョン・ファン・ミンヒョン ほか
※出演者は変更となる場合があります。
MAMA AWARDS 2026のスペシャルステージは？
特別ステージには、BIGBANGと韓国のキャラクター「赤ちゃん恐竜ドゥーリー」のコラボレーション、CLとALLDAY PROJECTによる「STILL THE BADDEST」、LNGSHOT・MODYSSEY・TUIDEによる合同パフォーマンスなどが予定されている。
ENHYPENと映画「デューン」シリーズ最新作のコラボレーション、Panicと若手アーティストによる合同ステージも発表された。
MAMA AWARDS 2026のテレビ放送・ネット配信予定
MAMA AWARDS 2026のレッドカーペットと授賞式は、ネット『U-NEXT』が日本国内で見放題独占ライブ配信する。なお、主催者が運営する『Mnet Japan』、『Mnet Smart+』、『Mnet Plus』は独占表記の対象外だ。
また、テレビ放送はCS衛星放送「Mnet」が日韓同時中継を行う。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
両日ともレッドカーペット・授賞式をライブ配信
Mnet
衛星放送
両日ともレッドカーペット・授賞式を生中継
Mnet Smart+
ネット
両日とも日韓同時配信
※中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
2026 MAMA AWARDSのおすすめ視聴方法
「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。
『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。