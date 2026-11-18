グローバルK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日(金)・21日(土)に京セラドーム大阪で開催される。

本記事では、MAMA AWARDS 2026の出演アーティストやタイムテーブル、MC・プレゼンター、中継予定を紹介する。

MAMA AWARDS 2026の開催日程・タイムテーブル

「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日(金)の「CHAPTER 1」と11月21日(土)の「CHAPTER 2」の2日間にわたり開催される。両日ともレッドカーペットに続いて授賞式が行われるが、開始時間は異なる。各アーティストの詳しい出演順やステージごとのタイムテーブルは発表されていない。

開催日 レッドカーペット 授賞式 11/20(金)

CHAPTER 1 15:30- 18:00- 11/21(土)

CHAPTER 2 12:30- 15:00-

※すべて日本時間。開始時間は変更となる場合があります。

MAMA AWARDS 2026の出演アーティスト一覧

MAMA AWARDS 2026には、BIGBANG、ENHYPEN、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、&TEAM、INIなどが出演。主催者のCJ ENMが発表したパフォーミングアーティストは以下の通り。

開催日 出演アーティスト 11/20(金)

CHAPTER 1 Street World Fighter : Directors' War・ILLIT・Panic・ALLDAY PROJECT

ALPHA DRIVE ONE・BABYMONSTER・CL・ENHYPEN

Hearts2Hearts・INI・LNGSHOT・MODYSSEY

NCT WISH・RESCENE・TREASURE・TUIDE 11/21(土)

CHAPTER 2 &TEAM・NAYEON (TWICE)・HWASA・BIGBANG

CORTIS・IVE・izna・KiiiKiii

KO1KEYZ・LE SSERAFIM・WOODZ・ZEROBASEONE

※出演者は変更となる場合があります。

MAMA AWARDS 2026のMC・プレゼンターは？

MAMA AWARDS 2026では、俳優のパク・ボゴムが初代公式アンバサダー兼ホストを務める。レッドカーペットのMCにはイ・デフィとチェ・ミナスが決定した。

また、プレゼンターとして、なにわ男子の道枝駿佑、イ・ジュノ、チャン・グンソク、キム・ヘス、キム・ユジョン、ファン・ミンヒョンら25人が発表されている。

役割 出演者 アンバサダー・ホスト パク・ボゴム レッドカーペットMC イ・デフィ・チェ・ミナス プレゼンター 道枝駿佑・イ・ジュノ・チャン・グンソク・キム・ヘス・キム・ユジョン・ファン・ミンヒョン ほか

※出演者は変更となる場合があります。

MAMA AWARDS 2026のスペシャルステージは？

特別ステージには、BIGBANGと韓国のキャラクター「赤ちゃん恐竜ドゥーリー」のコラボレーション、CLとALLDAY PROJECTによる「STILL THE BADDEST」、LNGSHOT・MODYSSEY・TUIDEによる合同パフォーマンスなどが予定されている。

ENHYPENと映画「デューン」シリーズ最新作のコラボレーション、Panicと若手アーティストによる合同ステージも発表された。

MAMA AWARDS 2026のテレビ放送・ネット配信予定

MAMA AWARDS 2026のレッドカーペットと授賞式は、ネット『U-NEXT』が日本国内で見放題独占ライブ配信する。なお、主催者が運営する『Mnet Japan』、『Mnet Smart+』、『Mnet Plus』は独占表記の対象外だ。

また、テレビ放送はCS衛星放送「Mnet」が日韓同時中継を行う。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT ネット 両日ともレッドカーペット・授賞式をライブ配信 Mnet 衛星放送 両日ともレッドカーペット・授賞式を生中継 Mnet Smart+ ネット 両日とも日韓同時配信

※中継内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

2026 MAMA AWARDSのおすすめ視聴方法

「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。

『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。