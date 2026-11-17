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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アーセナル（プレミアリーグ）は、デクラン・ライスとユリエン・ティンバーと新契約で合意した模様。

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アーセナルは、主力MFデクラン・ライスとDFユリエン・ティンバーとの契約延長に迫っているようだ。

昨季22年ぶりに悲願のプレミアリーグ制覇を達成したアーセナル。今季も10試合を終えて勝ち点27で首位を走る他、チャンピオンズリーグでも3勝1分け無敗でリーグフェーズ3位につけるなど、前半戦から上々の戦いを続けている。

そんなアーセナルだが、主力選手との契約延長が迫っているようだ。『The Athletic』によると、ライスとティンバーとの新契約が合意に至ったという。

2023年夏に加入したライスは、これまで公式戦173試合出場22ゴール36アシストを記録。特に昨季は55試合出場5ゴール11アシストとキャリアベストシーズンとも言える結果を残し、リーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に欠かせない存在となっていた。そしてこの度、2031年までの新契約を結ぶ模様。クラブにおける重要な立ち位置が評価された契約になるようだ。

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一方でティンバーは、2023年8月に加入したものの、デビュー戦で前十字靭帯を負傷する大ケガで長期離脱を余儀なくされ、これまで何度も負傷に悩まされてきた。それでも昨季は、リーグ戦30試合に出場して優勝に貢献。通算105試合に出場している。現行契約は2028年までとなっていたが、条件を改善した新たな契約で合意に達したと伝えられている。

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今年10月には、ミケル・アルテタ監督とも4年間の新契約を結んでいるアーセナル。近年は主力選手と次々に新契約を締結しており、着実にチーム強化を進めている。

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