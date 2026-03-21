Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
EFL カップ
team-logoアーセナル
Wembley
team-logoマンチェスター・シティ
【カラバオカップを配信】DMM×DAZNホーダイならDMMプレミアムも見られる！さらにポイント還元あり！
Yuta Tokuma

【3月23日】アーセナルvsマンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ決勝

【カラバオカップ放送予定】2025-26カラバオカップ決勝、アーセナル対マンチェスター・シティのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

先着40,000名限定キャンペーン実施中

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！

2026/5/8までに加入＆翌月継続で先着40,000名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合あり

先着40,000名限定

PayPayポイント付与キャンペーン実施中

今すぐ登録

2025-26シーズンのカラバオカップ決勝が日本時間2026年3月23日(月)に開催され、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

アーセナルvsマンチェスター・シティはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アーセナルvsマンチェスター・シティ｜試合日程・キックオフ時間

アーセナル対マンチェスター・シティは、日本時間3月23日(月)にロンドンにある、ウェンブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：カラバオカップ2025-26 決勝
  • 日時：2026年3月23日(月)1:30 キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs マンチェスター・シティ
  • 会場：ウェンブリー・スタジアム

アーセナルvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定

カラバオカップ2025-26決勝のアーセナルvsマンチェスター・シティは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがカラバオカップを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

アーセナルvsマンチェスター・シティのおすすめ視聴方法

月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値

dmm dazn hodai plan newDMM

DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【カラバオカップ】DMM×DAZNホーダイならDMMプレミアムも見られる！さらにポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

アーセナルvsマンチェスター・シティ チーム情報

アーセナル vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

MCI

2

勝利

3

引分け

0

勝利

9

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表