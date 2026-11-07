首位アーセナルを支える新戦力コンサ。サリバ復帰近づくも「その座を守りきるかも」

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【欧州・海外サッカー ニュース】アーセナルのコンサが評価を高めている。

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アーセナルのDFエズリ・コンサが評価を高めている。

今夏にアストン・ヴィラからアーセナルへ加入したコンサ。ウィリアム・サリバが開幕から離脱していることもあり、レギュラーとしてここまで8試合に先発出場。公式戦16試合で10度目のクリーンシートを記録するチームの守備の中心選手として活躍している。

『スカイスポーツ』では、「ウィリアム・サリバの復帰が間近に迫っているため、コンサはポジション維持にプレッシャーがかかるだろうが、現在の調子からすると、彼はその座を守り切れるかもしれない」と評価。

ここまでのパフォーマンスについて「クラブに加入して以来、多大な貢献を続けている」と称え、サリバについては「U-21チームでプレーしてコンディションを整えポジションを取り戻すために努力する必要がある」と記した。