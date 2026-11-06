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アーセナルvsハルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月8日】アーセナルvsハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第10節

プレミアリーグ
アーセナル 対 ハル・シティ
アーセナル
ハル・シティ
守田英正

【守田英正出場予定】2026-27プレミアリーグ第10節、アーセナルvsハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月8日(日)に開催。アーセナルと、守田英正が所属するハル・シティが対戦する。

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本記事では、アーセナルvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナルvsハル・シティの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsハル・シティは、日本時間2026年11月8日(日)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
  • 日時：2026年11月8日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs ハル・シティ
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アーセナルvsハル・シティのテレビ放送・ネット配信予定

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アーセナルvsハル・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アーセナルvsハル・シティの予想スタメンは？

アーセナル vs ハル・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
アーセナル crest
アーセナル
ARS
フォーメーション
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
3-4-3
ダビド・ラヤダビド・ラヤリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリユリエン・ティンバーユリエン・ティンバーガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスエズリ・コンサエズリ・コンサブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスマイルズ・ルイス＝スケリーマイルズ・ルイス＝スケリーノニ・マドゥエケノニ・マドゥエケマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールクリストス・ツォリスクリストス・ツォリスカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツコンスタンティノス・ツォラキスコンスタンティノス・ツォラキスノーベル・メンディノーベル・メンディジョン・イーガンジョン・イーガンセミ・アジャイセミ・アジャイリーガン・スレイターリーガン・スレイターティム・イロエグブナムティム・イロエグブナムルィー・コイルルィー・コイルライアン・ジャイルズライアン・ジャイルズモハメド・ベルミモハメド・ベルミteam-logoエリオット・ストラウドオリヴァー・マクバーニーオリヴァー・マクバーニー
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
4-2-3-1
アーセナル

先発メンバー

ハル・シティ

マネージャー

  • ミケル・アルテタ
  • セルゲイ・ヤキロヴィッチ

成績

ARS

ARS - 直近成績

FCB
2-2
EVE
2-0
FLE
1-1
LIV
0-1
SLP
1-2
得点（失点）
8/4
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
HUL

HUL - 直近成績

NEW
2-1
EVE
2-2
FUL
1-0
BRE
1-1
IPS
2-2
得点（失点）
6/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アーセナルドローハル・シティ
4
1
0
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
終了
プレミアリーグ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
終了
FAカップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
終了
FAカップ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
終了
プレミアリーグ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
終了
13得点2
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
9801145+924
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
97022010+1021
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
エヴァートンエヴァートンEVE
104421210+216
6
リヴァプールリヴァプールLIV
9432119+215
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
8
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
9
トッテナムトッテナムTOT
93331010012
10
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
11
ハル・シティハル・シティHUL
92521110+111
12
リーズリーズLEE
925298+111
13
ニューカッスルニューカッスルNEW
93241215-311
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
15
フラムフラムFUL
9234911-29
16
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
103071019-99
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
9135612-66
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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