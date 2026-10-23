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アーセナルvsエヴァートンはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月24日】アーセナルvsエヴァートンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
アーセナル 対 エヴァートン
アーセナル
エヴァートン

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第8節、アーセナルvsエヴァートンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月24日(土)に開催。アーセナルと、エヴァートンが対戦する。

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本記事では、アーセナルvsエヴァートンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナルvsエヴァートンの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsエヴァートンは、日本時間2026年10月24日(土)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月24日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs エヴァートン
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アーセナルvsエヴァートンのテレビ放送・ネット配信予定



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特設ページから視聴登録
(特典あり)

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アーセナルvsエヴァートンのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アーセナルvsエヴァートンの予想スタメンは？

アーセナル vs エヴァートン 予想スタメン

4-2-3-1
アーセナル crest
アーセナル
ARS
page.match.formation.title
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
4-2-3-1
ダビド・ラヤダビド・ラヤリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリベン・ホワイトベン・ホワイトガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスエズリ・コンサエズリ・コンサマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスデクラン・ライスデクラン・ライスエベレチ・エゼエベレチ・エゼノニ・マドゥエケノニ・マドゥエケカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツジョーダン・ピックフォードジョーダン・ピックフォードヴィタリー・マイコレンコヴィタリー・マイコレンコジャラッド・ブランスウェイトジャラッド・ブランスウェイトジェームズ・タルコウスキジェームズ・タルコウスキエインズリー・メイトランド＝ナイルズエインズリー・メイトランド＝ナイルズジャック・グリーリッシュジャック・グリーリッシュハリソン・アームストロングハリソン・アームストロングキアナン・デューズベリー＝ホールキアナン・デューズベリー＝ホールジェームズ・ガーナージェームズ・ガーナーマーリン・ロールマーリン・ロールティエルノ・バリーティエルノ・バリー
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
4-2-3-1
アーセナル

先発メンバー

エヴァートン

マネージャー

  • ミケル・アルテタ
  • デイヴィッド・モイーズ

成績

ARS

ARS - 直近成績

BHA
3-0
LEE
2-1
LIL
3-0
NFO
0-1
FCB
2-2
得点（失点）
8/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
EVE

EVE - 直近成績

TOT
0-0
WOL
1-0
IPS
1-0
HUL
2-2
CHE
0-2
得点（失点）
4/4
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アーセナルドローエヴァートン
3
2
0
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
0
終了
プレミアリーグ
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
0
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
エヴァートン badge
エヴァートン
EVE
1
終了
6得点2
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
18
フラムフラムFUL
7124710-35
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
712459-45
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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