新生アルゼンチン、11月のメンバー発表！メッシが21年の代表キャリアに幕…パスらが招集入り

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【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチンサッカー協会は3日、11月のインターナショナルウィークに挑むアルゼンチン代表メンバーを発表した。

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アルゼンチンサッカー協会は3日、11月のインターナショナルウィークに挑むアルゼンチン代表メンバーを発表した。

今夏のワールドカップでは準優勝に終わったアルゼンチン代表。すると大会終了後、長らくチームを支え続けてきたリオネル・メッシが代表引退を表明。そして先月6日に行われたベナン戦が、生けるレジェンドの代表引退試合となった。

歴代最多208試合出場126ゴールを記録し、ワールドカップ制覇に2度のコパ・アメリカ優勝に導いたメッシが去り、新たな時代を迎えるアルゼンチン代表だが、3日に11月の活動に向けたメンバーを発表した。

今回の招集では、フリアン・アルバレスやエンソ・フェルナンデスらが順調にメンバー入り。また、次世代のエースとして期待を背負う22歳MFニコ・パスも選出。さらに、21歳DFアーロン・アンセルミーノが初選出された。

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■11月の活動に挑むアルゼンチン代表メンバー

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▽GK

エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）

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ヘロニモ・ルジ（マンチェスター・シティ）

ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）

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サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）

▽DF

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ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

アグスティン・ジャイ（パルメイラス）

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アーロン・アンセルミーノ（チェルシー）

マリアーノ・トロイロ（パルマ）

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レオナルド・バレルディ（ローマ）

リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）

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ファクンド・メディナ（レヴァークーゼン）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）

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ロマン・ベガ（ゼニト）

▽MF

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エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン）

マクシモ・ペローネ（コモ）

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エセキエル・パラシオス（イプスウィッチ）

バレンティン・バルコ（チェルシー）

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アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）

エンソ・フェルナンデス（マンチェスター・シティ）

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ニコ・パス（コモ）

マティアス・スーレ（ローマ）

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フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）

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ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）

ティアゴ・アルマダ（リーベル・プレート）

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▽FW

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）

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サンティアゴ・カストロ（ローマ）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）