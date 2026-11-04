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Lionel Messi ArgentinaGetty Images
Ryo Mika

新生アルゼンチン、11月のメンバー発表！メッシが21年の代表キャリアに幕…パスらが招集入り

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【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチンサッカー協会は3日、11月のインターナショナルウィークに挑むアルゼンチン代表メンバーを発表した。

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アルゼンチンサッカー協会は3日、11月のインターナショナルウィークに挑むアルゼンチン代表メンバーを発表した。

今夏のワールドカップでは準優勝に終わったアルゼンチン代表。すると大会終了後、長らくチームを支え続けてきたリオネル・メッシが代表引退を表明。そして先月6日に行われたベナン戦が、生けるレジェンドの代表引退試合となった。

歴代最多208試合出場126ゴールを記録し、ワールドカップ制覇に2度のコパ・アメリカ優勝に導いたメッシが去り、新たな時代を迎えるアルゼンチン代表だが、3日に11月の活動に向けたメンバーを発表した。

今回の招集では、フリアン・アルバレスやエンソ・フェルナンデスらが順調にメンバー入り。また、次世代のエースとして期待を背負う22歳MFニコ・パスも選出。さらに、21歳DFアーロン・アンセルミーノが初選出された。

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■11月の活動に挑むアルゼンチン代表メンバー

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▽GK

エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）

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ヘロニモ・ルジ（マンチェスター・シティ）

ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）

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サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）

▽DF

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ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

アグスティン・ジャイ（パルメイラス）

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アーロン・アンセルミーノ（チェルシー）

マリアーノ・トロイロ（パルマ）

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レオナルド・バレルディ（ローマ）

リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）

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ファクンド・メディナ（レヴァークーゼン）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）

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ロマン・ベガ（ゼニト）

▽MF

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エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン）

マクシモ・ペローネ（コモ）

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エセキエル・パラシオス（イプスウィッチ）

バレンティン・バルコ（チェルシー）

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アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）

エンソ・フェルナンデス（マンチェスター・シティ）

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ニコ・パス（コモ）

マティアス・スーレ（ローマ）

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フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）

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ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）

ティアゴ・アルマダ（リーベル・プレート）

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▽FW

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）

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サンティアゴ・カストロ（ローマ）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.