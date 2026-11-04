新生アルゼンチン、11月のメンバー発表！メッシが21年の代表キャリアに幕…パスらが招集入り

アルゼンチンサッカー協会は3日、11月のインターナショナルウィークに挑むアルゼンチン代表メンバーを発表した。
今夏のワールドカップでは準優勝に終わったアルゼンチン代表。すると大会終了後、長らくチームを支え続けてきたリオネル・メッシが代表引退を表明。そして先月6日に行われたベナン戦が、生けるレジェンドの代表引退試合となった。
歴代最多208試合出場126ゴールを記録し、ワールドカップ制覇に2度のコパ・アメリカ優勝に導いたメッシが去り、新たな時代を迎えるアルゼンチン代表だが、3日に11月の活動に向けたメンバーを発表した。
今回の招集では、フリアン・アルバレスやエンソ・フェルナンデスらが順調にメンバー入り。また、次世代のエースとして期待を背負う22歳MFニコ・パスも選出。さらに、21歳DFアーロン・アンセルミーノが初選出された。
■11月の活動に挑むアルゼンチン代表メンバー
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▽GK
エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）
ヘロニモ・ルジ（マンチェスター・シティ）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
▽DF
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
アグスティン・ジャイ（パルメイラス）
アーロン・アンセルミーノ（チェルシー）
マリアーノ・トロイロ（パルマ）
レオナルド・バレルディ（ローマ）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）
ファクンド・メディナ（レヴァークーゼン）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン）
ロマン・ベガ（ゼニト）
▽MF
エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン）
マクシモ・ペローネ（コモ）
エセキエル・パラシオス（イプスウィッチ）
バレンティン・バルコ（チェルシー）
アレクシス・マクアリスター（リヴァプール）
エンソ・フェルナンデス（マンチェスター・シティ）
ニコ・パス（コモ）
マティアス・スーレ（ローマ）
フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ）
ティアゴ・アルマダ（リーベル・プレート）
▽FW
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）
サンティアゴ・カストロ（ローマ）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）