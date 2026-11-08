今季初ゴールの藤野あおばがMOM！同僚FW「本当に嬉しい。彼女は努力の成果を享受している」

【欧州・海外サッカー ニュース】藤野あおばが初ゴールを記録した。
マンチェスター・シティの藤野あおばが今季初ゴールを挙げ、称賛を集めた。
マンチェスター・シティは7日にウェストハムに5-0と大勝。今季2度目のクリーンシートで首位に返り咲いている。貴重なゴールを挙げた藤野はマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、アンドレ・ジェグラーツ監督はこのように称賛した。
「彼女（藤野）は素晴らしいサッカー選手だ。彼女があのゴールを決めてくれて本当に嬉しい。彼女はそのために一生懸命練習してきたし、その前にも2回シュートがポストに当たっていたと思う。彼女の活躍を嬉しく思うし、彼女はこのチームに多くのものをもたらしてくれている」
同僚のカディヤ・ショーも「あおばのことが本当にうれしい」とし、こう続けた。
「彼女は私の後ろでプレーしているので、よく話をしているんだけど、時々自分に厳しすぎる面がある。私はいつも彼女を励まし、『シュートを打て、きっとチャンスは来るから』と伝えている。彼女は今シーズンここまで積み重ねてきた努力の成果を、今まさに享受しているんだ」
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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing