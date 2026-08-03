「持ち過ぎや不用意なロストが散見され…」田中碧、リヴァプール戦のリーズ地元メディア評価は厳しく

リーズMF田中碧について、地元メディアがリヴァプール戦の評価を下している。





日本代表としてFIFAワールドカップ2026で3試合に出場した田中碧。オフを挟んですでにリーズに合流しており、先月31日のサンダーランド戦で先発すると、2日に行われたリヴァプールとのプレシーズンマッチにもスタメン入りを果たし、前半45分間プレーしている。なお、リーズは4-2で勝利した。





そしてこの試合に先発した27歳MFについて、リーズ地元メディアが評価を下している。





『Yorkshire Evening Post』は、及第点以下となる「4」と厳しく採点。寸評では「ボールを持ちすぎてしまったり、不用意なプレーで失ったりする場面も散見された。守備で奪いに行こうとする姿勢は見せたものの、全体としては良い出来とは言えない」と、ボールロストの多さが指摘されている。





また『LeedsLive』も「5」と及第点以下に。「時折プレーを急ぎすぎる場面も見られたが、プレッシャーをかけてくる相手をかわす好パスをいくつか供給した。ただ、本人が望むほどは前線へ顔を出すことはできなかった」とし、状況を打開するパスもあったが、攻撃面での貢献に物足りなさがあったと分析されている。





リーズは8日にRBライプツィヒ、12日にマンチェスター・ユナイテッド、15日にアウクスブルクとプレシーズンマッチを行った後、22日にノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ開幕戦に挑む。