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【欧州・海外サッカー ニュース】リーズの田中碧が高評価を獲得した。

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リーズ・ユナイテッドのMF田中碧がチェルシー戦の勝利で高評価を受けている。

リーズは21日、プレミアリーグ第11節でチェルシーと対戦。先制を許すもすぐに追いつくと、後半には3得点で4-1と快勝を収めた。先発出場した田中は86分までプレーし、勝利に貢献している。

『ヨークシャー・イブニングポスト』では田中に「9」と最高評価をつけ、「序盤に立て続けに3回のファウルを犯し、マイケル・オリバー主審から注意を受けた。しかし、タックルでは鋭さを保ち、ボールも巧みに回していた。ペナルティエリアの端からシュートチャンスを2度作り出した。後半に入ると、彼とアンパドゥがチェルシーの中盤を完全に支配した。今回も全体的に素晴らしいプレーを見せた」と称えた。

『ヨークシャー・ポスト』でも「9」となり、「闘志に溢れ、魅惑的な才能も兼ね備えている」と称賛した。

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『リーズ・ライブ』では田中に「8」と高評価をつけ、「タックルはまずまずだった。プレッシャーを受けていない状況で、一度ボールをサイドラインの外へ蹴り出してしまったが、それが唯一の明らかなミスだった。クロスを上げたが、わずかに枠を外れた。アンパドゥをサポートし、中盤の支配に貢献した」と称えた。