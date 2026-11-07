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ライブ
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ao-tanakaGetty Images
Kyoya Saito

躍動の田中碧、6試合ぶり白星に貢献で高評価「数多くの1対1制した。躍動感あふれるMF」

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【欧州・海外サッカー ニュース】田中碧が中盤で躍動した。

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リーズ・ユナイテッドのMF田中碧が高評価を獲得した。

リーズは7日、プレミアリーグ第10節でトッテナムと対戦。田中は先発出場。惜しくもチャンスは逃したが、リーズはノア・オカフォーの決勝点で1-0と勝利している。

6試合ぶりの勝利に貢献した田中は『リーズ・ライブ』で「8」と高評価に。「数多くの1対1を制し、果敢に体を張った。ペナルティエリア内で放ったシュートは、もっと低く打つべきだったものの、バーを越えてしまった。プレッシングも良かった」と称賛を浴びた。

『ヨークシャー・イブニングポスト』でも「7」と高評価で、「前半、最も躍動感あふれるセンターMFとして、数多くのタックルに果敢に飛び込み、ピッチ中を縦横無尽に駆け回った。後半はさらに活気づき、交代時には温かい拍手が送られた」と称賛している。

執筆：Kyoya Saito

News writer

News writer

📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing
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