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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】リーズ（プレミアリーグ）と日本代表MF田中碧は、新契約で合意に迫っているという。

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リーズとの契約延長が迫ると伝えられるMF田中碧について、有力メディア『The Athletic』の記者が分析している。

2024年夏にリーズに加入すると、プレミアリーグ昇格の立役者の1人となった田中碧。その後は先発の座を失う時期もあったが、直近のリーグ戦は9試合連続でスタメンに入るなど、ダニエル・ファルケ監督の信頼を勝ち取り、7位と好調のチームを支えている。

そんな28歳MFの現行契約は2028年6月までとなっていたが、『The Athletic』はリーズとの契約交渉が進んでいると報道。2029年までの新契約締結に向けて交渉は最終段階まで進んでおり、まもなく合意する見通しだと伝えている。

そして、同メディアのリーズ担当であるベレン・クロス記者は「中盤の要としてチームに欠かせない存在となっている」として田中碧を高く評価した。

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「これまで、守備でのミスが失点につながる場面もあったが、そうしたミスは減りつつある。一方で、力強いタックル、相手の守備網を切り裂くパス、ペナルティエリア内への果敢な飛び出し、そしてシュートチャンスの創出といったプレーは増加している。以前からサポーターの間で絶大な人気を誇っていた田中だが、その安定したパフォーマンスにより、ファルケ監督にとっても無視できない存在となっている」

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また、一時期ポジションを失ったものの、途中出場からでも好パフォーマンスを披露したことが指揮官の信頼につながったことを指摘。そのうえで、夏の移籍市場では他クラブからオファーがあったものの、リーズが残留させたいと考えていたことを伝えている。

「今夏、リーズは選手売却の可能性を検討しており、田中も他クラブから関心を集めていたため、売却候補となり得る選手だった。当時の彼はチームの絶対的な主力というわけではなく、約350万ユーロで獲得した選手であったため、売却すれば十分な利益を得ることも可能だった」

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「しかし、この夏にクラブが放出した主要な選手はパスカル・ストライクのみ。田中は強力な中盤の戦力として、クラブにとって手元に残しておきたい重要な資産だったのだ」