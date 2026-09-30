2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎えた。
本記事では、AmazonプライムビデオにおけるMLBポストシーズン2026配信の有無や視聴方法を紹介する。
MLBポストシーズン2026はAmazonで見られる？
MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』と『MLB.tv(7日間無料体験あり)』でライブ配信を予定している。
『SPOTVチャンネル』はAmazonプライム会員であれば追加料金なく視聴可能だが、配信対象試合はポストシーズンの厳選試合のみ。ワールドシリーズは全試合中継予定となっている。
一方の『MLB.tv』はポストシーズンおよびワールドシリーズの全試合をライブ配信するが、無料体験期間は7日間。無料体験期間終了後の月額は4,220円(税込)だ。
チャンネル
対象試合
月額
無料体験
ポストシーズン：厳選試合
600円
30日間
ポストシーズン：全試合
4,220円
7日間
※価格はすべて税込。
MLBポストシーズン2026のAmazon配信対象試合は？
Amazonプライムビデオで視聴できる『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』と『MLB.tv(7日間無料体験あり)』のMLBポストシーズン配信対象試合は以下の通り。
『SPOTVチャンネル』については、対戦カードおよび試合の実施が決定した後に配信対象カードが発表される。
Amazon配信試合一覧
ディビジョン
開始日時
対戦カード
配信予定
ワイルドカード
9/30(水)
フィリーズ vs ブレーブス
ワイルドカード
9/30(水)
ホワイトソックス vs アストロズ
ワイルドカード
9/30(水)
レッドソックス vs ヤンキース
ワイルドカード
9/30(水)
カブス vs パドレス
ワイルドカード
10/1(木)
フィリーズ vs ブレーブス
ワイルドカード
10/1(木)
ホワイトソックス vs アストロズ
ワイルドカード
10/1(木)
レッドソックス vs ヤンキース
ワイルドカード
10/1(木)
カブス vs パドレス
ワイルドカード
10/2(金)
フィリーズ vs ブレーブス
ワイルドカード
10/2(金)
ホワイトソックス vs アストロズ
ワイルドカード
10/2(金)
レッドソックス vs ヤンキース
ワイルドカード
10/2(金)
カブス vs パドレス
ディビジョンシリーズ
10/4(日)
フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ
ディビジョンシリーズ
10/4(日)
カブス／パドレス勝者 vs ドジャース
ディビジョンシリーズ
10/4(日)
ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ
ディビジョンシリーズ
10/4(日)
レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ
ディビジョンシリーズ
10/5(月)
フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ
ディビジョンシリーズ
10/5(月)
カブス／パドレス勝者 vs ドジャース
ディビジョンシリーズ
10/6(火)
ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ
ディビジョンシリーズ
10/6(火)
レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ
ディビジョンシリーズ
10/7(水)
ブルワーズ vs フィリーズ／ブレーブス勝者
ディビジョンシリーズ
10/7(水)
ドジャース vs カブス／パドレス勝者
ディビジョンシリーズ
10/8(木)
ガーディアンズ vs ホワイトソックス／アストロズ勝者
ディビジョンシリーズ
10/8(木)
レイズ vs レッドソックス／ヤンキース勝者
ディビジョンシリーズ
10/8(木)
ブルワーズ vs フィリーズ／ブレーブス勝者
ディビジョンシリーズ
10/8(木)
ドジャース vs カブス／パドレス勝者
ディビジョンシリーズ
10/9(金)
ガーディアンズ vs ホワイトソックス／アストロズ勝者
ディビジョンシリーズ
10/9(金)
レイズ vs レッドソックス／ヤンキース勝者
ディビジョンシリーズ
10/10(土)
フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ
ディビジョンシリーズ
10/10(土)
カブス／パドレス勝者 vs ドジャース
ディビジョンシリーズ
10/11(日)
ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ
ディビジョンシリーズ
10/11(日)
レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ
リーグ優勝決定シリーズ
10/12(月)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/13(火)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/13(火)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/14(水)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/15(木)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/16(金)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/16(金)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/17(土)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/18(日)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/18(日)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/19(月)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/20(火)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/20(火)
NLDS勝者 vs NLDS勝者
リーグ優勝決定シリーズ
10/21(水)
ALDS勝者 vs ALDS勝者
ワールドシリーズ
10/24(土)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
10/25(日)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
10/27(火)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
10/28(水)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
10/29(木)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
10/31(土)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
ワールドシリーズ
11/1(日)
ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者
※すべて日本時間。
※各シリーズは先取勝利数をどちらかのチームが満たした時点で終了。
※SPOTVチャンネル配信は対戦カードや試合の実施が決定後に追加発表予定。
MLBポストシーズン2026その他の中継局は？
MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv(Amazonあり)』以外に、『SPOTV NOW』、『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。
『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。
チャンネル
形態
ポストシーズン中継
衛星放送
注目試合を生中継
【アストロズ vs ホワイトソックス】
【パドレス vs カブス】
ネット
全試合をライブ配信
ネット
全試合をライブ配信
NHK 総合・総合サブ
地上波
注目試合を生中継
9/30(水)10:50 カブスvsパドレス
NHK BS
衛星放送
注目試合を生中継
10/1(木)10:59 カブスvsパドレス
NHK BSプレミアム4K
衛星放送
注目試合を生中継
9/30(水)10:50 カブスvsパドレス
※各チャンネルの各ラウンド中継対象試合は対戦カード決定後に発表。
MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。
プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。
Amazonプライムビデオ登録方法
- Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
- 視聴したい試合を選択
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
- 支払い方法を入力
- 登録完了後、視聴を開始する
※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。
【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信SPOTV NOW
『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験ありAmazon
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
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