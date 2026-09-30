ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴

2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎えた。

本記事では、AmazonプライムビデオにおけるMLBポストシーズン2026配信の有無や視聴方法を紹介する。

MLBポストシーズン2026はAmazonで見られる？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』と『MLB.tv(7日間無料体験あり)』でライブ配信を予定している。

『SPOTVチャンネル』はAmazonプライム会員であれば追加料金なく視聴可能だが、配信対象試合はポストシーズンの厳選試合のみ。ワールドシリーズは全試合中継予定となっている。

一方の『MLB.tv』はポストシーズンおよびワールドシリーズの全試合をライブ配信するが、無料体験期間は7日間。無料体験期間終了後の月額は4,220円(税込)だ。

チャンネル 対象試合 月額 無料体験 SPOTVチャンネル ポストシーズン：厳選試合

ワールドシリーズ：全試合 600円

[Amazonプライム会員料金] 30日間 MLB.tv ポストシーズン：全試合

ワールドシリーズ：全試合 4,220円

[チャンネル加入料金] 7日間

※価格はすべて税込。

MLBポストシーズン2026のAmazon配信対象試合は？

Amazonプライムビデオで視聴できる『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』と『MLB.tv(7日間無料体験あり)』のMLBポストシーズン配信対象試合は以下の通り。

『SPOTVチャンネル』については、対戦カードおよび試合の実施が決定した後に配信対象カードが発表される。

Amazon配信試合一覧

ディビジョン

リーグ 開始日時 対戦カード 配信予定 ワイルドカード

ナ・リーグ 9/30(水)

3:00 フィリーズ vs ブレーブス

第1戦 MLB.tv ワイルドカード

ア・リーグ 9/30(水)

6:00 ホワイトソックス vs アストロズ

第1戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワイルドカード

ア・リーグ 9/30(水)

9:00 レッドソックス vs ヤンキース

第1戦 MLB.tv ワイルドカード

ナ・リーグ 9/30(水)

11:00 カブス vs パドレス

第1戦 MLB.tv ワイルドカード

ナ・リーグ 10/1(木)

3:00 フィリーズ vs ブレーブス

第2戦 MLB.tv ワイルドカード

ア・リーグ 10/1(木)

6:00 ホワイトソックス vs アストロズ

第2戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワイルドカード

ア・リーグ 10/1(木)

9:00 レッドソックス vs ヤンキース

第2戦 MLB.tv ワイルドカード

ナ・リーグ 10/1(木)

11:00 カブス vs パドレス

第2戦 MLB.tv ワイルドカード

ナ・リーグ 10/2(金)

3:00 フィリーズ vs ブレーブス

第3戦※ MLB.tv ワイルドカード

ア・リーグ 10/2(金)

6:00 ホワイトソックス vs アストロズ

第3戦※ MLB.tv

SPOTVチャンネル ワイルドカード

ア・リーグ 10/2(金)

9:00 レッドソックス vs ヤンキース

第3戦※ MLB.tv ワイルドカード

ナ・リーグ 10/2(金)

11:00 カブス vs パドレス

第3戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/4(日)

未定 フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ

第1戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/4(日)

未定 カブス／パドレス勝者 vs ドジャース

第1戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/4(日)

未定 ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ

第1戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/4(日)

未定 レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ

第1戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/5(月)

未定 フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ

第2戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/5(月)

未定 カブス／パドレス勝者 vs ドジャース

第2戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/6(火)

未定 ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ

第2戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/6(火)

未定 レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ

第2戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/7(水)

未定 ブルワーズ vs フィリーズ／ブレーブス勝者

第3戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/7(水)

未定 ドジャース vs カブス／パドレス勝者

第3戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/8(木)

未定 ガーディアンズ vs ホワイトソックス／アストロズ勝者

第3戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/8(木)

未定 レイズ vs レッドソックス／ヤンキース勝者

第3戦 MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/8(木)

未定 ブルワーズ vs フィリーズ／ブレーブス勝者

第4戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/8(木)

未定 ドジャース vs カブス／パドレス勝者

第4戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/9(金)

未定 ガーディアンズ vs ホワイトソックス／アストロズ勝者

第4戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/9(金)

未定 レイズ vs レッドソックス／ヤンキース勝者

第4戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/10(土)

未定 フィリーズ／ブレーブス勝者 vs ブルワーズ

第5戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ナ・リーグ 10/10(土)

未定 カブス／パドレス勝者 vs ドジャース

第5戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/11(日)

未定 ホワイトソックス／アストロズ勝者 vs ガーディアンズ

第5戦※ MLB.tv ディビジョンシリーズ

ア・リーグ 10/11(日)

未定 レッドソックス／ヤンキース勝者 vs レイズ

第5戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/12(月)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第1戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/13(火)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第2戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/13(火)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第1戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/14(水)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第2戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/15(木)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第3戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/16(金)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第3戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/16(金)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第4戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/17(土)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第4戦 MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/18(日)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第5戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/18(日)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第5戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/19(月)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第6戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/20(火)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第6戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ナ・リーグ 10/20(火)

未定 NLDS勝者 vs NLDS勝者

第7戦※ MLB.tv リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ 10/21(水)

未定 ALDS勝者 vs ALDS勝者

第7戦※ MLB.tv ワールドシリーズ

MLB 10/24(土)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第1戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 10/25(日)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第2戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 10/27(火)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第3戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 10/28(水)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第4戦 MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 10/29(木)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第5戦※ MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 10/31(土)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第6戦※ MLB.tv

SPOTVチャンネル ワールドシリーズ

MLB 11/1(日)

未定 ア・リーグ王者 vs ナ・リーグ王者

第7戦※ MLB.tv

SPOTVチャンネル

※すべて日本時間。

※各シリーズは先取勝利数をどちらかのチームが満たした時点で終了。

※SPOTVチャンネル配信は対戦カードや試合の実施が決定後に追加発表予定。

MLBポストシーズン2026その他の中継局は？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv(Amazonあり)』以外に、『SPOTV NOW』、『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【アストロズ vs ホワイトソックス】

9/30(水)5:50 第1戦

10/1(木)5:50 第2戦

10/2(金)5:50 第3戦 【パドレス vs カブス】

9/30(水)10:50 第1戦

10/1(木)10:50 第2戦

10/2(金)10:50 第3戦 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/1(木)10:59 カブスvsパドレス NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 9/30(水)10:50 カブスvsパドレス

※各チャンネルの各ラウンド中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。