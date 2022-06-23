【7月13日まで】Amazon Music Unlimited無料キャンペーン実施中｜プライム会員なら4ヶ月0円
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Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2022年7月13日まで限定で無料キャンペーンを実施している。
▶【7/13まで】Amazon Music Unlimited｜プライム会員なら4ヶ月無料！
Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報
■登録期間は？
Amazon Music Unlimitedの無料キャンペーンは、2022年7月13日(水)まで実施している。
■何ヶ月無料になる？
Amazonプライム会員であれば、非会員より1ヶ月多い4ヶ月間無料利用することが可能だ。
なお、7月12日・13日にはプライム会員限定セール『プライムデー』を開催。この機会にプライム会員に登録するのがオススメだ。
- Amazonプライム会員（初回30日無料）は4ヶ月無料
月額880円×4ヶ月=3,520円お得に！
▶Amazonプライム会員に登録
- Amazon非プライム会員は3ヶ月無料
月額990円×3ヶ月=2,970円お得に！
※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新
無料キャンペーンの登録方法
- 『Amazon Music Unlimitedのキャンペーンページ』にアクセス
- 「今すぐ登録」ボタンをタップ
- 支払い方法を選択して登録完了！
本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。