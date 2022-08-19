Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、2022年9月7日まで限定で3ヶ月無料キャンペーンを実施している。
▶【9/7まで限定】Amazon Music Unlimited｜最初の3ヶ月が無料！
Amazon Music Unlimitedキャンペーン情報
キャンペーンはいつまで？
Amazon Music Unlimitedの3ヶ月無料キャンペーンは、2022年9月7日(水)まで実施している。
無料期間は？
本キャンペーンのAmazon Music Unlimitedの無料期間は3ヶ月となる。
- Amazonプライム会員（初回30日無料）
月額880円×3ヶ月=2,620円お得に！
- Amazon非プライム会員
月額980円×3ヶ月=2,940円お得に！
※無料キャンペーン期間以降は、月額料金で自動更新
3ヶ月無料キャンペーンの登録方法
- 『このリンクからAmazon Music Unlimitedのキャンペーンページ』にアクセス
- 「今すぐ登録」ボタンをタップ
- 支払い方法を選択して登録完了！
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