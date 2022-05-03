Amazon(アマゾン)のサブスクリプションサービス『Amazon Music Unlimited』は、5月8日まで限定で「30日無料体験＋777ポイント」がもらえるキャンペーンを実施している。

キャンペーンの登録期間は？

Amazon Music Unlimited「30日無料体験＋777ポイント」キャンペーンは、2022年のゴールデンウィーク中に実施している。

登録期限は5月8日(日)いっぱいまでとなる。

キャンペーンの対象は？

Amazon Music Unlimited「30日無料体験＋777ポイント」キャンペーンの対象となるのは、新規会員登録をされる方のみに適用される。また、以下のリンク（Amazon公式キャンペーンページ）からの申込みでないと対象にならないため、注意が必要だ。

対象プランはAmazon Music Unlimited個人プラン（月額）で、会員登録は自動的に更新され、自動更新をしない設定に変更しない限りAmazon Music Unlimited個人プラン（月額）料金が更新日に都度請求されるので、マイページから継続するかどうか確認しておこう。

777ポイントはいつ付与される？

Amazon Music Unlimitedの「30日無料体験＋777ポイント」キャンペーン対象ページから、会員登録完了後、Amazonポイントは2022年5月22日までに付与される。

付与されたAmazonポイントはマイポイントページで確認できる。ポイント付与後のお買い物に1ポイントは1円相当分として利用可能。有効期限は1年間で、期間中に買い物をするたびに延長される。

▶【Amazon Music Unlimited】30日0円体験＋777ポイント付与キャンペーンページはこちら

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