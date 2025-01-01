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Fire TVやKindleがAmazon初売りでお買い得！今すぐチェック
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Amazon初売り2025でFire TV StickやKindleがセール対象に！安くなるモデルは？

SHOPPINGBlack Friday

2025年アマゾン初売りセールでFire TV、Fire HDタブレット、Kindle、Echoシリーズなどがお買い得価格に！Amazonデバイスのセール対象品を紹介。

2025年初売り！

Amazon

Amazonスマイルセール初売り

2025年1月3日(金)～1月7日(火)まで開催

お得な情報を紹介中！

Amazonスマイルセール初売り

エントリーで最大10%還元

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Amazon(アマゾン)の初売りセール『Amazonスマイルセール』が、1月3日(金)から1月7日(火)まで開催される。

【Amazonスマイルセール初売り】セールは1/7(火)まで！公式サイトで対象品をチェック
Amazonセール会場はこちら

Amazon初売りセールではFire TV StickやKindleなどAmazonの人気デバイスがお得な価格となっている。

本記事ではAmazonデバイスのセール対象品を紹介している。

初売りセール2025で安くなるAmazonデバイスは？

Amazonデバイスは、Fire HDタブレットやRing Indoor Camなど人気商品がセール対象に。大人気Fire TV HDは50%オフに！さらに2点以上購入で＋2,000円オフとなるキャンペーンも実施している。

fire tv stick HDAmazon Fire TV Stick HD fire stick 4KAmazon Fire TV Stick 4K fire tv stick 4k maxAmazon Fire TV Stick 4K Max(マックス)
20241230_Amazon_device_1_1New Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー 20241230_Amazon_device_1_2New Fire HD 8 タブレット - ８インチHDディスプレイ、4GB RAM、64GBストレージ、ブラック (2024年発売) 20241230_Amazon_device_1_3【New】Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド
20241230_Amazon_device_2_1New Kindle (2024年発売)、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、16GBストレージ 20241230_Amazon_device_2_2Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 20241230_Amazon_device_2_3Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から
20241230_Amazon_device_3_1Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 20241230_Amazon_device_3_2Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) グリーン 対象年齢3歳から 20241230_Amazon_device_3_3Kindle Scribe キンドル スクライブ (16GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載
20241230_Amazon_device_4_1Echo Studio (エコースタジオ) Echo史上最高音質のスマートスピーカー with Dolby Atmos & Alexa 20241230_Amazon_device_4_2【New】Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa 20241230_Amazon_device_4_3Echo Studio (エコースタジオ) Echo史上最高音質のスマートスピーカー with Dolby Atmos & Alexa
【Amazonスマイルセール初売り】セールは1/7(火)まで！公式サイトで対象品をチェック
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【参考情報】Amazonデバイスの割引率

smilesale_Amazon_deviceAmazon

Amazonスマイルセールで事前公開されたAmazonデバイスの割引率をまとめてみた。

人気のFireタブレットシリーズでは7,000円OFFになるものもあるなど、各デバイスがお得な価格で販売される。

商品価格(税込)割引率
New Fire HD 8 タブレット15,980円→11,980円25%OFF
Fire HD 10 タブレット19,980円→14,980円25%OFF
Fire Max 11 タブレット34,980円→27,980円20%OFF
New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ブルー19,980円→13,980円30%OFF
New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス20,980円→14,980円29%OFF
New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン19,980円→13,980円30%OFF
New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) マーベルアベンジャーズ20,980円→14,980円29%OFF
Amazon Fire 7 キッズモデル13,980円→10,980円21%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズモデル23,980円→16,980円29%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→16,980円29%OFF
Kindle Scribe キンドル スクライブ (32GB)54,980円→38,980円29%OFF
Kindle Scribe キンドル スクライブ (16GB)51,980円→36,980円29%OFF
Kindle Scribe キンドル スクライブ (16GB)47,980円→33,980円29%OFF
New Kindle (2024年発売)19,980円→16,980円15%OFF
New Kindle Paperwhite (16GB)27,980円→22,980円18%OFF
New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)32,980円→27,980円15%OFF
【Amazonスマイルセール初売り】セールは1/7(火)まで！公式サイトで対象品をチェック
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