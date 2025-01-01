Amazon初売り2025でFire TV StickやKindleがセール対象に！安くなるモデルは？

2025年アマゾン初売りセールでFire TV、Fire HDタブレット、Kindle、Echoシリーズなどがお買い得価格に！Amazonデバイスのセール対象品を紹介。

Amazon(アマゾン)の初売りセール『Amazonスマイルセール』が、1月3日(金)から1月7日(火)まで開催される。

Amazon初売りセールではFire TV StickやKindleなどAmazonの人気デバイスがお得な価格となっている。

本記事ではAmazonデバイスのセール対象品を紹介している。

初売りセール2025で安くなるAmazonデバイスは？

Amazonデバイスは、Fire HDタブレットやRing Indoor Camなど人気商品がセール対象に。大人気Fire TV HDは50%オフに！さらに2点以上購入で＋2,000円オフとなるキャンペーンも実施している。

【参考情報】Amazonデバイスの割引率

Amazon

Amazonスマイルセールで事前公開されたAmazonデバイスの割引率をまとめてみた。

人気のFireタブレットシリーズでは7,000円OFFになるものもあるなど、各デバイスがお得な価格で販売される。

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