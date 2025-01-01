Amazon初売り2025でFire TV StickやKindleがセール対象に！安くなるモデルは？

Amazon(アマゾン)の初売りセール『Amazonスマイルセール』が、1月3日(金)から1月7日(火)まで開催される。
Amazon初売りセールではFire TV StickやKindleなどAmazonの人気デバイスがお得な価格となっている。
本記事ではAmazonデバイスのセール対象品を紹介している。
初売りセール2025で安くなるAmazonデバイスは？
Amazonデバイスは、Fire HDタブレットやRing Indoor Camなど人気商品がセール対象に。大人気Fire TV HDは50%オフに！さらに2点以上購入で＋2,000円オフとなるキャンペーンも実施している。
【参考情報】Amazonデバイスの割引率Amazon
Amazonスマイルセールで事前公開されたAmazonデバイスの割引率をまとめてみた。
人気のFireタブレットシリーズでは7,000円OFFになるものもあるなど、各デバイスがお得な価格で販売される。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|New Fire HD 8 タブレット
|15,980円→11,980円
|25%OFF
|Fire HD 10 タブレット
|19,980円→14,980円
|25%OFF
|Fire Max 11 タブレット
|34,980円→27,980円
|20%OFF
|New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ブルー
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス
|20,980円→14,980円
|29%OFF
|New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) マーベルアベンジャーズ
|20,980円→14,980円
|29%OFF
|Amazon Fire 7 キッズモデル
|13,980円→10,980円
|21%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル
|23,980円→16,980円
|29%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズプロ
|23,980円→16,980円
|29%OFF
|Kindle Scribe キンドル スクライブ (32GB)
|54,980円→38,980円
|29%OFF
|Kindle Scribe キンドル スクライブ (16GB)
|51,980円→36,980円
|29%OFF
|Kindle Scribe キンドル スクライブ (16GB)
|47,980円→33,980円
|29%OFF
|New Kindle (2024年発売)
|19,980円→16,980円
|15%OFF
|New Kindle Paperwhite (16GB)
|27,980円→22,980円
|18%OFF
|New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)
|32,980円→27,980円
|15%OFF
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