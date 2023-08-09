第47回AIG女子オープン(旧：全英女子オープン)は、8月10日(木)から13日(日)にかけてイングランドのウォルトンヒースで開催される。
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前回大会3位の渋野日向子や現役日本人最多米ツアー6勝の畑岡奈紗らが出場予定となっている今季AIG女子オープンの視聴方法などを紹介する。
AIG女子オープン 開催日程
|日程
|ラウンド
|8/10(木)
|初日
|8/11(金)
|第2日
|8/12(土)
|第3日
|8/13(日)
|最終日
AIG女子オープン 放送/配信予定
第47回AIG女子オープンは、テレビ放送が衛星放送のBS『WOWOW(192ch)』とCS『ゴルフネットワーク』で地上波はテレビ朝日系列、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』と『ゴルフネットワークプラス』で行われる。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|ゴルフネットワークプラス
(Amazon無料体験あり)
|全日ライブ配信
|ネット
|WOWOWオンデマンド
|全日ライブ配信
|ネット
|ゴルフネットワーク
|【8/10(木)】19:00-27:00
【8/11(金)】19:00-27:00
【8/12(土)】20:00-28:00
【8/13(日)】20:00-28:00 ※延長29:30
|CS
|テレビ朝日系列
|【8/10(木)】0:50-26:20
【8/11(金)】0:50-26:20
【8/12(土)】0:30-27:00 ※一部地域除く ※最大延長29:00
【8/13(日)】23:30-27:00 ※最大延長28:55
|地上波
|WOWOW(192ch)
|【8/10(木)】19:00-26:15
【8/11(金)】19:00-26:15
【8/12(土)】20:00-27:30
【8/13(日)】20:00-28:00
|BS
AIG女子オープン 無料視聴方法
AIG女子オープンは、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』でライブ配信される。
Amazon「ゴルフネットワークプラス」は7日間0円
ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でもAIG女子オープンが視聴可能だ。
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