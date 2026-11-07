アフィリエイトとは？始め方・初心者におすすめのジャンル20選

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アフィリエイトをこれから始めるにあたって、最初の「ジャンル選び」はとても大切なステップだ。どんなにきれいなブログを作り、読みやすい記事を書いても、選んだジャンルが初心者に合っていないと、なかなか収益に繋がらないからだ。

本記事では、アフィリエイトの仕組みから、初心者でも取り組みやすいジャンルの選び方、おすすめのジャンル20選、そしてブログの立ち上げ方までを順番に解説していく。

1. そもそもアフィリエイトとはなに？

アフィリエイトとは、インターネットを使った「成果報酬型の広告」のことだ。自分のブログやSNSで企業の商品やサービスを紹介し、そこを経由して読者が買い物をしたり申し込みをしたりすると、紹介料として報酬がもらえる仕組みになっている。

この仕組みには、主に4つの役割がある。

広告主（企業）： 商品やサービスを売りたい企業。広告費を支払う。 ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）： 企業とアフィリエイターを繋ぐ仲介サイト。広告の案件をたくさん集めて管理している。 アフィリエイター（あなた）： ASPに登録し、自分のブログで商品を紹介する人。 読者（ユーザー）： 検索などでブログに訪れ、情報を見て商品を購入する人。

アフィリエイトの良いところは、お店を持ったり在庫を抱えたりするリスクがなく、パソコン1台とインターネット環境があれば誰でも始められる点だ。初期費用も、ブログを運営するためのサーバー代やドメイン代（年間1万円程度）くらいしかかからない。自分のペースで作業を進められるため、副業としても人気がある。

低コストと低リスク : パソコンとネット環境さえあれば月数千円程度で開始でき、商品の在庫を抱えるリスクや大きな赤字を出す危険性がない。

: パソコンとネット環境さえあれば月数千円程度で開始でき、商品の在庫を抱えるリスクや大きな赤字を出す危険性がない。 時間と場所の自由 : いつでも好きな場所で作業が可能であり、会社員の副業としても個人のライフスタイルに合わせて取り組みやすい。

: いつでも好きな場所で作業が可能であり、会社員の副業としても個人のライフスタイルに合わせて取り組みやすい。 青天井の収益性: サイトが育ち軌道に乗れば、自身の労働時間に依存しない継続的かつ大きな収入を得られる可能性がある。

2. 失敗しないジャンル選びのポイント

ジャンルを選ぶときは「なんとなく書きやすそうだから」で決めるのではなく、いくつか確認しておきたい基準がある。以下の3つのポイントを押さえておくと、失敗を減らすことができる。

2-1. 検索している人が一定数いるか（需要があるか）

どんなに良い記事を書いても、そのテーマに興味を持つ人がいなければ誰にも読まれない。一部の人しか知らないマニアックすぎるジャンルや、すでにブームが去ってしまったものは、検索ボリュームが少なく、収益に繋がらない可能性が高いので避けたほうが無難だ。一方で悩み（お金、仕事、恋愛、美容など）を解決するようなジャンルは、いつの時代も検索されやすい傾向がある。

2-2. 報酬単価が低すぎないか

初心者でやりがちなのが、Amazonや楽天市場で数百円の日用品ばかりを紹介してしまうことだ。たとえば月に3万円を稼ぐ目標を立てた場合、1件の報酬が100円だと300件売らなければならない。しかし、1件の報酬が3,000円なら10回売るだけで達成できる。最初は、1件あたり1,000円〜3,000円以上の案件が揃っているジャンルを選ぶと、収益化のイメージが湧きやすい。

2-3. 自分が少しでも興味を持てるか（体験談が書けるか）

アフィリエイトは、最初の数ヶ月はなかなか結果が出ないことが多い。全く興味のないジャンルだと、記事を書くための調べ物自体が苦痛になり、途中でやめてしまう原因になる。自分が普段からお金や時間を使っていることや、これから勉強してみたいと思えるジャンルを選ぶのがおすすめだ。また、自分が実際に使ってみた感想や写真を載せることで、他のブログにはないオリジナルの記事になり、専門性が高まり読者にもより信頼されやすくなる。

3. 初心者向けの穴場ジャンルとは？

多くの人が「美容」や「クレジットカード」などの人気ジャンルに集まるなか、少し視点を変えることで、ライバルが少なく稼ぎやすい「穴場」を見つけることができる。

たとえば、「特定の趣味・習い事」のジャンルだ。「オンラインのボイトレ教室」「ドローンの資格スクール」「ゴルフのシミュレーター」など、検索する人の数はそこまで多くなくても、興味がある人は本気で情報を探しているため、申し込みに繋がりやすい。

また、「法人向けのサービス（BtoB）」も狙い目だ。「会社で使う勤怠管理システム」「飲食店向けのレジアプリ」などは、仕事で任された担当者が検索する。個人の買い物よりも単価が高く設定されていることが多く、機能の比較などをわかりやすくまとめるだけで喜ばれる。

3-1. 特化型サブスクリプション・レンタル

家具や家電のレンタル、知育玩具のサブスクリプションなどが該当する。高額な商品を購入するよりも初期費用が圧倒的に安いため、読者にとって申し込む際の心理的ハードルが極めて低い。「単身赴任 家電 レンタル」「1歳 おもちゃ サブスク」など、特定のライフイベントに直結したキーワードを狙える。自身で実際に利用し、届いた商品の状態や返却の手間などを写真付きでレビューすれば、企業サイトにはないリアリティが生まれ成約に直結しやすい。

3-2. 属性を限定したマッチングサービス

マッチングアプリ市場自体は巨大だが、「40代・50代向け」「バツイチ・再婚希望者向け」「特定の趣味特化」など、ターゲットを細かく絞り込むことで競合が一気に減少する。これらの層は一般的なアプリでは出会えないという深い悩みを抱えており、利用に対する本気度も高い。自身の年齢や境遇と一致するサービスを利用し、マッチング率を高めるプロフィールの書き方などを具体的に解説することで、読者の強い共感と信頼を獲得できる。

3-3. オンラインの習い事・ニッチな資格

子供向けのオンラインプログラミング教室、ニッチな資格の通信講座、オンライン楽器レッスンなどである。このジャンルの最大のメリットは、「無料体験レッスンの受講」や「無料の資料請求」がアフィリエイトの成果地点（報酬発生条件）になっている案件が多いことである。読者がその場でお金を払う必要がないため、初心者でも成果を発生させる難易度が非常に低い。

3-4. ペットの特化型悩み解決

総合的なペット用品ではなく、「〇〇（特定の犬種）専用フード」「シニア犬の関節ケア」「留守番用の見守りカメラ」など、ターゲットの悩みを極限まで絞ったジャンルである。家族同然のペットに対する出費は惜しまない飼い主が多く、悩みが深いため高単価な商品でも売れやすい。自身の飼っているペットの食いつきの様子や健康状態の変化を一次情報として発信することで、強力な差別化を図ることができる。

これらに共通するのは「無料体験など読者の金銭的負担が少ない」こと、または「企業が網羅しきれない個別の深い悩み」である点だ。まずは自身の過去の経験や生活環境を振り返り、最も熱量を持って語れるジャンルを一つ選定することが、継続と収益化を実現する布石となるだろう。

4. 単価別のアフィリエイトおすすめジャンル20選

ここからは、初心者でも取り組みやすいおすすめのジャンルを、報酬単価の目安ごとに分けて20ジャンル選定してみた。自分の興味や生活スタイルに合いそうなものを見つけてみてほしい。

【低〜中単価：まずは最初の成果を出しやすいジャンル】

（報酬目安：500円〜3,000円程度）

1. VOD（動画配信サービス）

U-NEXTやHuluなどの紹介。多くの案件が「無料のお試し登録」で報酬が発生するため、読者がお金を払う必要がなく、とてもおすすめしやすい。「あの映画を無料で見られるサイトはどこ？」といった記事から案内しやすい。

ターゲット 見逃したドラマをすぐに見たい人、週末に一気見したいアニメがある人。 狙い目のキーワード 「〇〇（作品名） 見逃し 配信」「〇〇（映画名） 無料 どこで見れる」 記事の書き方のコツ 単純に「U-NEXTの特徴」を書くのではなく、作品名と掛け合わせるのが基本だ。また、「無料期間中の解約手順」を画像付きで丁寧に解説してあげると、読者は安心してお試し登録ボタンを押してくれる。 おすすめASP afb

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2. 電子書籍・マンガアプリ

スマートフォンでマンガを読む人が増えているため、安定した人気がある。「初回半額クーポン」などのキャンペーンをフックに紹介しやすい。好きなマンガの感想や、あらすじをまとめた記事と相性が良い。

ターゲット 暇つぶしにマンガを読みたい人、本棚を置くスペースがない人。 狙い目のキーワード 「〇〇（マンガ名） 最終回 ネタバレ」「〇〇（マンガ名） 登場人物 考察」 記事の書き方のコツ 話題のマンガの感想やあらすじをまとめ、「続きをお得に読むならこのアプリ」という流れを作る。初回登録の半額クーポンや、ポイント還元のメリットをしっかりアピールすることが成約の鍵になる。 おすすめASP バリューコマース

3. 食材宅配・宅食弁当

Oisix（オイシックス）やnosh（ナッシュ）など、忙しい共働き世帯や一人暮らしの人向け。自分で実際に注文してみて、「どんな状態で届くか」「味はおいしいか」を写真付きでレビューすると、とても参考になる記事になる。

ターゲット 毎日の献立を考えるのが苦痛な主婦、ダイエット中のビジネスパーソン。 狙い目のキーワード 「オイシックス お試しブログ」「ナッシュ ダイエット 効果」「宅食 一人暮らし おすすめ」 記事の書き方のコツ 公式サイトを見ればわかる情報ではなく、「段ボールの大きさ」「冷蔵庫に何個入るか」「電子レンジで温めたあとの水っぽさ」など、実際に買った人しかわからない生活感のあるリアルなレビューが最も読まれる。 おすすめASP afb

4. マッチングアプリ

出会いを求める人向けのアプリ紹介。ペアーズなど有名なアプリも多い。「プロフィールの上手な書き方」や「初めてのメッセージのコツ」など、読者の悩みに寄り添った記事を書くことで、登録を促しやすい。

ターゲット 職場に出会いがない社会人、真剣に恋人を作りたい20〜30代。 狙い目のキーワード 「ペアーズ メッセージ 続かない」「マッチングアプリ プロフィール写真 自撮り」 記事の書き方のコツ 「おすすめアプリランキング」のような記事は企業サイトが強いため避ける。それよりも、「最初のデートへの誘い方」や「いいねがもらえない理由」など、恋愛の悩みを解決する記事からアプリの登録へ誘導するのが賢いやり方だ。 おすすめASP afb

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5. 宅配クリーニング

家から一歩も出ずにコートなどをクリーニングに出せるサービス。衣替えの季節（春と秋）にとても検索されやすい。「実際に使ってみて、これだけきれいになった」というビフォーアフターの写真があると説得力が出る。

人向けのアプリ紹介。ペアーズなど有名なアプリも多い。「プロフィールの上手な書き方」や「初めてのメッセージのコツ」など、読者の悩みに寄り添った記事を書くことで、登録を促しやすい。

ターゲット 冬物のコートや布団など、重いものをクリーニング店に持っていくのが面倒な人。 狙い目のキーワード 「宅配クリーニング 保管 比較」「〇〇（サービス名） 料金 高い」 記事の書き方のコツ ビフォーアフターの写真を載せるのが一番効果的だ。シミがどれくらい落ちたか、梱包は丁寧だったかなどを細かく書く。春（衣替え）と秋に需要が爆発するため、その時期に合わせて記事を仕込んでおく。 おすすめASP afb

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6. オーディオブック（聴く読書）

Amazon Audibleなどのサービス。通勤時間や家事をしながら本が聴けるため、ビジネスパーソンや主婦に人気。無料体験の登録で報酬が入るものが多く、おすすめの本の紹介記事などと一緒に紹介しやすい。

ターゲット 読書したいけれど時間がない会社員、家事をしながら学びたい主婦。 狙い目のキーワード 「オーディオブック おすすめ 小説」「Audible 無料体験 退会方法」 記事の書き方のコツ 本の書評記事を書き、「この本はオーディオブックなら無料で聴けます」と案内する。無料体験だけで報酬が発生するため、読者への金銭的負担がなく、アフィリエイト初心者でも非常に売りやすい。 おすすめASP afb

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7. スキルマーケット

ココナラのような、個人の得意なことを売り買いするサイトの紹介。「アイコン作成を依頼してみた」「ブログの設定をお願いしてみた」といった体験談から、利用をすすめることができる。

ターゲット 副業を始めたい人、アイコンやデザインをプロに安く依頼したい人。 狙い目のキーワード 「ココナラ イラスト 依頼 相場」「ブログ アイコン 作成 おすすめ」 記事の書き方のコツ 自分自身がココナラでブログのアイコンやヘッダー画像を作ってもらい、その依頼から納品までのやり取りを体験談としてまとめる。「自分も依頼してみようかな」と思わせるような、親しみやすい記事づくりがポイントだ。 おすすめASP afb

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【中〜高単価：まとまった収益を目指しやすいジャンル】

（報酬目安：3,000円〜10,000円程度）

8. オンラインヨガ・フィットネス

自宅でできるフィットネスサービス。ダイエットしたい人や、運動不足を解消したい人がターゲット。「ジムに通うのは面倒だけど運動したい」という悩みに対して、無料体験レッスンなどを案内する。

ターゲット ジムに行く時間や勇気がない人、産後の体型崩れに悩む女性。 狙い目のキーワード 「オンラインヨガ すっぴん」「〇〇（サービス名） 痩せない」「産後 ダイエット 自宅」 記事の書き方のコツ 「部屋が散らかっていてもカメラオフで参加できる」「パジャマのままできる」といった、オンラインならではのハードルの低さを強調する。無料体験をゴールに設定して記事を書く。 おすすめASP もしもアフィリエイト

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9. メンズスキンケア・メンズコスメ

男性の美容への関心が高まっているため、市場が伸びている。洗顔料や化粧水などの紹介。「20代のニキビ悩み」「営業マンの身だしなみ」など、ターゲットを少し絞って記事を書くと読まれやすい。

ターゲット 肌荒れや青髭に悩む20〜30代の男性、清潔感を出したい営業マン。 狙い目のキーワード 「メンズ 洗顔 脂性肌 ドラッグストア」「青髭 隠す BBクリーム 塗り方」 記事の書き方のコツ 男性は論理的なデータを好む傾向があるため、成分の解説や「なぜニキビができるのか」といった原因から丁寧に説明すると納得してもらいやすい。具体的な使用手順をステップ形式で書くのも効果的だ。 おすすめASP afb

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10. 英会話スクール・オンライン英会話

キャリアアップや趣味で英語を学びたい人向け。多くのオンライン英会話で無料体験レッスンが用意されている。自分が英語を勉強していく過程をブログに記録しながら紹介していくのも一つの方法だ。

ゲットを少し絞って記事を書くと読まれやすい。

ターゲット TOEICの点数を上げたい学生、海外出張を控えた会社員。 狙い目のキーワード 「オンライン英会話 初心者 恥ずかしい」「〇〇（スクール名） ネイティブ講師」 記事の書き方のコツ 英語がペラペラな人の記事よりも、「英語が全く話せない初心者が、勇気を出して無料レッスンを受けてみた」という等身大の体験談の方が、これから始める読者の共感を得やすく、申し込みに繋がりやすい。 おすすめASP afb

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11. Wi-Fiレンタル・モバイルルーター

引っ越しやリモートワークなどで、常に一定の需要がある。「通信費を安くしたい」「外でもパソコンを使いたい」という目的に合わせて、おすすめの端末やプランを比較してあげると親切だ。

ターゲット 引っ越してすぐにネットを使いたい人、外でパソコン作業をするフリーランス。 狙い目のキーワード 「ポケットWi-Fi 無制限 安い」「〇〇（端末名） 速度 遅い」「引っ越し Wi-Fi 即日」 記事の書き方のコツ 通信速度や容量の制限など、専門用語が多いため、それを「要するにどれを選べばいいの？」と図解や表を使ってシンプルに整理してあげる。用途別（ゲーム用、動画視聴用、仕事用）の選び方を提案すると親切だ。 おすすめASP アクセストレード

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12. 資格の通信講座

簿記、FP（ファイナンシャルプランナー）、宅建などの通信講座。資格の勉強方法や、独学との比較などをまとめる。自分が勉強中であれば、「この教材がわかりやすかった」とリアルな声を届けることができる。

ターゲット スキルアップして転職したい人、履歴書に書ける資格が欲しい人。 狙い目のキーワード 「簿記3級 独学 通信講座 比較」「ユーキャン 〇〇講座 意味ない」 記事の書き方のコツ 自分が実際に合格した資格であれば最強のジャンルになる。「1日の勉強スケジュール」「つまずいたポイント」「使ったテキスト」など、実体験に基づいた学習ノウハウを提供しつつ、効率よく学べる通信講座を紹介する。 おすすめASP afb

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13. 子供向けのプログラミング教室

学校でのプログラミング必修化により、親御さんからの関心が高いジャンル。難しい専門知識がなくても、「どこの教室が通いやすいか」「無料体験に行ってみた様子」などを親の目線でまとめることで読者の役に立つ。

ターゲット 子供の将来のために何か習い事をさせたい小学生の親。 狙い目のキーワード 「マインクラフト プログラミング 教室」「小学生 プログラミング どこがいい」 記事の書き方のコツ 専門的なコードの話ではなく、「子供が楽しんで通ってくれるか」「料金は家計の負担にならないか」といった親目線の不安を取り除く記事を書く。無料体験への参加を促すのが基本の形になる。 おすすめASP afb

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14. 不用品・ブランド品の宅配買取

家にあるブランドバッグ、ジャニーズグッズ、カメラなどを箱に詰めて送るだけのサービス。「捨てるのはもったいないけど、フリマアプリに出品するのは面倒」という人に向けたサービスで、手軽に利用してもらいやすい。

ターゲット 大掃除で不要なものが出た人、昔趣味で集めていたものを売りたい人。 狙い目のキーワード 「ジャニーズグッズ 買取 高い」「着物 買取 〇〇（サービス名） トラブル」 記事の書き方のコツ 「店舗に持っていくと査定待ちの時間が無駄」「メルカリはやり取りが面倒」といった不満を解消する提案として宅配買取を紹介する。段ボールをもらって詰めるだけ、という手軽さをしっかりアピールする。 おすすめASP afb

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【高単価：競争は激しいが、1件あたりの見返りが大きいジャンル】

（報酬目安：10,000円〜）

15. インターネット光回線

1件の申し込みで1万円以上の報酬になることが多い。キャッシュバックの条件などが少し複雑なので、それを「初心者向けにわかりやすく図解」してあげるような丁寧な記事作りができる人に向いている。

ターゲット 家のネットが遅くてイライラしている人、スマホ代と一緒に通信費を見直したい人。 狙い目のキーワード 「〇〇光 キャッシュバック いつ」「マンション ネット 遅い 乗り換え」 記事の書き方のコツ 報酬が1万円を超えることも多いが、料金プランが非常に複雑だ。「〇〇のスマホを使っているなら、この光回線が一番安い」というように、読者の状況に応じた結論をズバッと出してあげるわかりやすさが求められる。 おすすめASP アクセストレード

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16. IT系エンジニアの転職支援

プログラマーなどのIT人材は不足しているため、転職エージェントへの登録単価が高い。「未経験からエンジニアになる方法」や、現場の働き方などを記事にする。IT業界に勤めている人なら、知識を活かして質の高い記事が書ける。

ターゲット 今の会社の給料に不満があるプログラマー、未経験からIT業界に入りたい人。 狙い目のキーワード 「未経験 エンジニア やめとけ」「〇〇エージェント 面談 服装」 記事の書き方のコツ 転職エージェントの紹介は報酬単価が非常に高い。業界のリアルな残業事情や、求められるプログラミング言語のトレンドなど、現場で働いている人にしか書けない深い情報を提供できれば、月に数件の成約でも大きな収益になる。 おすすめASP A8

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17. 看護師・保育士などの専門職転職

特定の資格を持っている人に向けた転職サービス。ターゲットがはっきりしているため、自分がその職業であれば、「夜勤がきつい」「人間関係の悩み」など、現場のリアルな気持ちに寄り添った記事が書けるのが強みになる。

ターゲット 激務や人間関係に疲れて、もっと条件の良い職場を探している有資格者。 狙い目のキーワード 「看護師 辞めたい 1年目」「保育士 転職サイト しつこい」 記事の書き方のコツ 「転職サイトに登録すると電話がしつこくかかってくるのでは？」という読者の強い不安を解消する記事を書く。LINEで気軽に相談できるエージェントなどを紹介し、心理的なハードルを下げるのがコツだ。 おすすめASP A8

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18. プログラミングスクール（大人向け）

副業や転職のためにプログラミングを学ぶ大人向けのスクール。「無料カウンセリング」などに参加してもらうことで成果になる案件が多い。受講料が高額なため、各スクールの特徴をしっかり比較することが求められる。

ターゲット フリーランスとして独立したい人、手に職をつけて副業で稼ぎたい人。 狙い目のキーワード 「〇〇スクール 悪評」「プログラミング 副業 月5万 独学」 記事の書き方のコツ 受講料が数十万円と高額なため、読者は「絶対に失敗したくない」と慎重になっている。「無料カウンセリング」を成果地点とし、「いきなり申し込まず、まずはプロにキャリア相談をしてみよう」というスタンスで誘導する。 おすすめASP afb

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19. クレジットカード発行

楽天カードやエポスカードなど。昔からの定番でライバルは多いが、「初めての海外旅行におすすめのカード」「ポイントが貯まりやすいカード」など、少し切り口を変えることでまだまだ紹介できるチャンスはある。

ターゲット 初めてクレジットカードを作る学生、ポイントを効率よく貯めたい主婦。 狙い目のキーワード 「大学生 クレジットカード 初めて」「楽天カード 審査 落ちた」 記事の書き方のコツ ライバルが非常に多いジャンルのため、ブログだけでなくInstagramやX（旧Twitter）でお得な情報を発信し、そこからブログ記事へ誘導する掛け合わせが今の主流だ。キャンペーンの最新情報を常に更新するマメさが必要になる。 おすすめASP A8

20. 不動産の売却査定

家やマンションを売りたい人が、いくらで売れるかを無料で一括査定するサービス。1件数万円の報酬になることもある。「家を相続したけどどうすればいいか」といった、少し年齢層が高めの悩みをターゲットにする。

ターゲット 親から古い家を相続した人、住宅ローンが払えなくなり家を売りたい人。 狙い目のキーワード 「実家 空き家 売却 手順」「不動産 一括査定 デメリット」 記事の書き方のコツ 1件成約で数万円の超高単価だが、読者の悩みも非常に深い。法律や税金などの難しい話が絡むため、専門的な知識をわかりやすく噛み砕く文章力が必要だ。経験者向けのハイレベルなジャンルと言える。 おすすめASP A8

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5. 自己アフィリエイト（セルフバック）とは？

ジャンルのイメージが湧いたら、記事を書き始める前にぜひやっておきたいことがある。それが「自己アフィリエイト（セルフバック）」だ。

自己アフィリエイトとは、ASP（広告の仲介サイト）に登録し、そこにある広告から自分自身で商品を買ったりサービスに申し込んだりして、報酬をもらう仕組みのことだ。これは全く怪しいものではなく、企業側も「まずはブログ運営者本人に商品を試してほしい」と考えて用意している公式のサービスである。

ブログを始めるには、サーバー代などでどうしても最初にお金がかかるが、このセルフバックを使えば、その初期費用をあっという間に稼ぐことができる。

5-1. おすすめのセルフバック案件

クレジットカードの発行

年会費無料のカードを作るだけで、数千円〜1万円ほどの報酬がもらえる。ただし、短期間に作りすぎると審査に落ちやすくなるため、月に1〜2枚程度にしておこう。

動画配信サービスの無料体験登録

U-NEXTなどの無料トライアルに申し込むだけで、1,000円〜2,000円ほどもらえる。お金がかからず、あとで記事を書くときのネタにもなる。

証券口座の開設

株やFXの口座を作る案件。無料で開設するだけで報酬がもらえるものを選べば、リスクなく数千円〜数万円を稼ぐことができる。

ここで稼いだ数万円のお金は、遊びに使うのではなく、ブログのサーバー代や、読みやすいブログを作るための「WordPressテーマ（デザインテンプレート）」を買う資金として投資するのが、長続きするコツだ。

6. ASPとは？おすすめのサイト5選

アフィリエイトの広告を自分のブログに貼るには、「ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）」というサイトへの登録が必須になる。

同じ商品を紹介するにしても、ASPによって「A社では報酬が1,000円、B社では1,500円」というように金額が違うことがよくある。そのため、最初から複数のASPに登録しておき、条件を見比べるのが賢いやり方だ。登録はもちろんすべて無料なので、以下の定番5社にはひと通り登録しておくことをおすすめする。

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6-1. A8.net（エーハチネット）

A8.net（エーハチネット）は国内最大級のASPで、アフィリエイトを始める人が最初に登録する定番中の定番サイトだ。公式サイトでも「広告主数・登録サイト数ともに日本最大級」と紹介されており、幅広いジャンルが揃っている。最大の特徴は「自分のブログがまだなくても登録できる（審査がない）」こと。まずはここに登録して、どんな広告があるのか眺めてみるのが第一歩だ。

6-2. afb（アフィビー）

afb(アフィビー)は、女性向けの美容系や健康系のジャンルにとても強いASPだ。公式サイトによると「最低支払額が777円から」となっており、稼いだお金をすぐに自分の口座に振り込んでもらいやすいのが初心者には嬉しいポイント。また、稼いだ報酬に「消費税（10%）を上乗せして振り込んでくれる」という仕組みがあるため、手元に残るお金が多くなりやすい。

6-3. バリューコマース（ValueCommerce）

バリューコマースは日本で最初にできた老舗のASPで、誰もが知っている大手企業の広告がたくさんある。特に「Yahoo!ショッピング」の広告を扱えるのが大きな強みだ。また、振込手数料が一切かからず無料なのもありがたい。旅行や家電、ファッションなど、形のある商品（物販）を紹介したい人には欠かせないサイトだ。

6-4. もしもアフィリエイト

もしもアフィリエイトは「個人のための無料ASP」というコンセプトで、初心者にとても親切なサイトだ。最大の特徴は、通常の報酬に加えて、もしも側から「12%のボーナス報酬」がプラスして支払われる「W報酬制度」があること。また、Amazonや楽天の商品をきれいなカード型で紹介できる「かんたんリンク」という機能があり、本や日用品を紹介したい人には必須のツールになっている。

6-5. アクセストレード（AccessTrade）

アクセストレードは、2001年から運営されている実績のあるASP。特に、クレジットカードや証券口座といった「金融系」と、Wi-Fiや格安SIMなどの「通信系」のジャンルにとても強い。こうしたジャンルは1件あたりの報酬が高いのが特徴だ。バリューコマースと同じく、報酬の振込手数料が無料なのも嬉しいポイントである。

6-6. ASPの賢い使い分け方（複数登録すべき理由）

先ほど「おすすめASP5選」を紹介したが、具体的にこれらをどう使い分ければいいのか、実践的なテクニックを解説する。アフィリエイトで損をしないためには、以下の手順でASPを活用するのが基本中の基本だ。

1. A8.netで「市場調査」をする

まずは、どんな広告が存在するのかを知るために、案件数が最も多いA8.netにログインする。自分が書きたいジャンルのキーワード（例：「ヨガ」など）で検索し、どのような企業が広告を出していて、報酬の相場はいくらくらいなのかをざっくりと把握する。

2. 複数のASPで「報酬単価」を比較する

紹介したい案件が見つかったら、すぐにA8.netでリンクを発行してはいけない。同じ案件の名前を、afbやバリューコマース、アクセストレードの検索窓にも打ち込んでみる。 実は、「A社では報酬1,000円だけど、B社ではキャンペーン中で1,500円になっている」といったことが頻繁に起きる。少し手間だが、必ず一番単価の高いASPのリンクを使うようにする。この数十円〜数百円の差が、チリツモで毎月の収益に数万円の差を生むことになる。

3. Amazon・楽天の商品は「もしもアフィリエイト」でまとめる

本や家電、日用品などを紹介したい場合は、A8.netなどではなく「もしもアフィリエイト」の出番だ。もしもアフィリエイトにある「かんたんリンク」という機能を使えば、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの3つの購入ボタンが並んだ、きれいでクリックされやすいリンクが一瞬で作れる。読者が自分の好きな通販サイトを選べるため、取りこぼしが劇的に減る。

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7. アフィリエイトを始めるための準備

ジャンルが決まり、ASPのイメージも掴めたら、いよいよ自分のブログを立ち上げる準備だ。

アフィリエイトをやるなら、Amebaブログなどの無料サービスではなく、「WordPress（ワードプレス）」というシステムを使って自分専用のブログを作るのがおすすめだ。無料ブログは、突然ルールが変わって広告が貼れなくなったり、ブログ自体が消されたりするリスクがあるからだ。WordPressの開設は、以下の3ステップで簡単にできる。

ステップ1：レンタルサーバーを借りる

まずは、ブログのデータを保存しておくためのサーバーを契約する。おすすめは国内シェアトップクラスの「エックスサーバー」や「ロリポップ！」などだ。 どちらも表示スピードが速く、月に1,000円程度の出費で済む。プランは一番安いベーシックなもの（エックスサーバーならスタンダードプラン）で十分だ。

ステップ2：独自ドメインを決める

サーバーを契約する途中で、自分のブログのURLとなる「ドメイン」を決める画面が出てくる。例えば「〇〇-blog.com」のようなものだ。 後ろの「.com」や「.net」は何を選んでもSEO（検索順位）に影響はないので、気に入ったもので良い。このドメインは一度決めると後から変更できないため、ブログのテーマに合ったシンプルで覚えやすい文字列にするのがおすすめだ。現在の大手サーバーは、契約中ずっとこのドメイン代が「無料」になる特典がついていることが多い。

ステップ3：WordPressを設定する

サーバー側の案内に従って数回クリックするだけで、WordPressのインストールは完了する。次にやるべきは「テーマ」と呼ばれるデザインテンプレートの導入だ。 最初は無料の「Cocoon（コクーン）」というテーマでも始められるが、もし本気で収益化を目指すなら、最初から有料テーマを買うことを強くおすすめする。 中でもおすすめなのは「Xwrite(エックスライト)」や「LIQUID PRESS」、「Emanon(エマノン)」、「OPENCAGE（オープンケージ）」あたりはおすすめだ。専門的なコードを書かなくても、ボタン一つでおしゃれな吹き出しや、目を引くリンクボタンを作ることができる。デザインにかける時間を極限まで減らし、「記事を書くこと」だけに集中できる環境を作ることが、早く結果を出すための最大の近道になる。

8. YMYL領域は避けるべき理由

最後に、ジャンル選びにおいて「絶対に選んではいけない」注意点をお伝えする。それが「YMYL（Your Money or Your Life）」と呼ばれる領域だ。

YMYLとは、Googleが定めているルールのひとつで、「人々の健康やお金、人生に大きな影響を与えるテーマ」のことだ。具体的には、病気の治療法、薬やサプリメントの効果、本格的な金融投資、法律相談などがこれに当てはまる。

なぜ避けるべきかというと、Googleはこうした大切なテーマの検索結果には、「本当に信頼できる専門家の情報」しか上位に表示しないようにしているからだ。現在、これらのキーワードで検索すると、病院、政府のサイト、銀行、大企業などのページばかりが並んでいるはずだ。

個人のブログで、どれだけ丁寧に「〇〇という病気の治し方」や「絶対に儲かる株」について書いても、Googleからは「専門家ではない個人の意見」と判断され、記事は検索下位に沈む可能性が高いのだ。

もし医療や金融に近いジャンルを扱うなら、真正面から「病気の治し方」を書くのではなく、「自宅でできるオンラインヨガで運動不足解消」といったように、健康という大きな枠の中で、専門資格がなくても語れるテーマにずらして記事を書く工夫が必要になる。

アフィリエイトは、正しい方向性（ジャンル）を選び、読者の役に立つ記事をコツコツと書き続ければ、少しずつ結果がついてくるビジネスだ。

まずは「A8.net」や「もしもアフィリエイト」など使いやすいASPに登録してどんな広告があるかを眺め、セルフバックでブログの初期費用を作るという、小さな第一歩から始めてみてほしい。

9. アフィリエイトに関するよくある質問

Q1. アフィリエイトを始めるのに初期費用はいくらかかる？

ブログを置くための「レンタルサーバー代」と「ドメイン代」で、月に1,000円〜1,500円程度（年間で1万5,000円ほど）かかる。あとはブログのデザインを整える「有料テーマ（1万5,000円〜2万円程度）」を買う人が多いが、これらの経費は「自己アフィリエイト（セルフバック）」を活用すればすぐに回収できる。

Q2. パソコンを持っていないがスマホだけでも稼げる？

スマホだけでも作業自体はできるが、おすすめはしない。文字の装飾や画像の編集、サイトのデザイン調整など、スマホだと非常に時間がかかってしまうからだ。効率よく稼ぐためには、数万円の安いもので構わないのでパソコンを用意しよう。

Q3. 初心者が最初の報酬をもらえるまで、どのくらいの期間がかかる？

一般的には、早くても「3ヶ月〜半年」はかかると言われている。立ち上げたばかりのブログはGoogleに認識されるまで時間がかかり、すぐにはアクセスが集まらないためだ。最初の数ヶ月は「時給ゼロ」での作業になるが、ここで諦めずに記事を書き続けられるかが成功の分かれ道になる。

Q4. 今からアフィリエイトを始めても遅くない？

決して遅くない。たしかに昔のように「適当な日記を書いていれば稼げる」という時代は終わったが、インターネットで買い物や調べ物をする人がいる限り、仕組み自体はなくならない。読者の悩みを解決する質の高い記事を書けば、今からでも十分に収益化は可能だ。

Q5. 毎日記事を書かないとダメ？

毎日書く必要はない。以前は「とにかく毎日更新しろ」と言われていた時期もあったが、今は「記事の数」よりも「記事の質」が重視される。中身の薄い記事を毎日アップするくらいなら、3日や1週間かけてでも、読者の役に立つ丁寧な記事を1つ仕上げるほうが検索されやすい。

Q6. 会社にバレずに副業としてできる？

確定申告のときに住民税の払い方を工夫すれば、基本的にはバレない。アフィリエイトで稼いだ分の税金を申告する際、住民税の徴収方法を「普通徴収（自分で納付）」にチェックを入れれば、会社に通知がいかない仕組みになっている。ただし、会社の就業規則はあらかじめ確認しておこう。

Q7. 特別なスキルや文章力がなくても大丈夫？

小説家のような美しい文章力はまったく必要ない。アフィリエイトで求められるのは、「読者の悩みに寄り添い、わかりやすく解決策を提示する」ことだ。友達に「この商品、ここがよかったよ」とおすすめするような、親しみやすくて読みやすい文章が書ければ十分通用する。

Q8. アメブロなどの無料ブログでは稼げないの？

稼げないわけではないが、大きく稼ぐのは難しい。無料ブログは運営会社の都合で急にアカウントを消されたり、貼れる広告に制限があったりする。せっかく書いた記事という「資産」を守るためにも、月1,000円ほどの経費をかけてWordPress（ワードプレス）で自分のブログを持つのが基本だ。

Q9. 記事を書いても全然アクセスが集まらない時はどうすればいい？

まずは「読者が検索しそうなキーワード」を意識して記事のタイトルに入れているか確認しよう。また、Googleの検索に頼るだけでなく、InstagramやX（旧Twitter）などのSNSを同時に運用して、そこからブログへ読者を案内するやり方も今の主流になっている。

Q10. アフィリエイトで稼いだら税金はどうなるの？

会社員などの場合、アフィリエイトでの「所得（売上からサーバー代などの経費を引いた金額）」が年間20万円を超えると、自分で確定申告をする義務が発生する。専業主婦や学生などの場合は、年間48万円を超えると申告が必要になる。経費の領収書やカードの明細は普段からしっかり保管しておこう。

※本記事の情報は2026年11月時点の情報です。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。