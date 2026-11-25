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【欧州・海外サッカー ニュース】2025年のアフリカ・ネーションズカップ決勝戦の結果を巡り、セネガルとモロッコ、さらにアフリカサッカー連盟が騒動に揺れている。

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2025年のアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）決勝の結果を巡り、さらなる騒動に発展している。

今年の1月18日に行われたAFCON決勝戦。セネガルが開催国モロッコを延長戦の末に1-0と下したが、試合中にセネガルの選手たちが審判の判定に抗議して15分間ピッチを離れたことが問題に。モロッコ側がアフリカサッカー連盟（CAF）に異議を申し立てると、決勝戦から57日後、CAFは選手がピッチを離れることに関する規定を根拠としてセネガルの1-0の勝利を無効とし、モロッコの3-0の勝利とすると発表した。

この決定を不服とし、セネガルサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴。そして今年10月8日の審理を経て、CASは24日に裁定結果を発表した。CASは3名の裁定員が全会一致でセネガルの異議申し立てを支持。セネガルの優勝を認める判断を下している。

またCAFも「CASの裁定を尊重し、それを履行するために必要なあらゆる措置を講じる」とし、CASの裁定結果に従うと発表している。

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しかし、このCASの裁定結果にモロッコ側が再び抗議することに。以下のように声明を発表し、意義を申し立てることを宣言した。

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「モロッコサッカー連盟は、自らの要請が考慮されなかったことに対して抗議の意を表明する。この要請は、手続きを汚し、決定の公正性や信頼性を損なうような行為がもたらす法的帰結に関するものであった。特に決定が下される48時間前に、ドイツ人の審判員ウルリッヒ・ハース氏とセネガルサッカー連盟会長との間で接触があったことが確認されている点は重大である」

「さらに今回の決定は、主審の許可なくピッチを離れた選手に関する国際サッカー評議会（IFAB）および国際サッカー連盟（FIFA）の近年の指針、ならびにそれに伴う責任や懲戒処分について、遵守すべき必要性を考慮に入れていない」

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「以上のことから、モロッコサッカー連盟はCASの決定を不服として、必要なあらゆる法的措置を講じることを決定した」