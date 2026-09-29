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2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)～11月1日(日)に行われる。

本記事では、MLBポストシーズン2026のABEMA配信の有無やお得な視聴方法を紹介する。

MLBポストシーズン2026の日程は？

MLBポストシーズン2026は、9月30日(水)のワイルドカードシリーズから開幕。その後、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズでリーグ王者が決定し、10月24日(土)～11月1日(日)に実施予定のワールドシリーズでアメリカン・リーグとナショナル・リーグの王者同士が対戦する。

2026年は、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースがディビジョンシリーズから出場。村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックス、今井達也が所属するヒューストン・アストロズ、吉田正尚が所属するボストン・レッドソックス、今永昇太と鈴木誠也が所属するシカゴ・カブス、松井裕樹とダルビッシュ有が所属するサンディエゴ・パドレスがワイルドカードシリーズから出場する。

ワイルドカードシリーズ：9/30(水)～10/2(金)

ディビジョン(地区)シリーズ：10/4(日)～10/11(日)

リーグチャンピオンシップシリーズ：10/12(月)～10/21(水)

ワールドシリーズ：10/24(土)～11/1(日)

ABEMAでMLBポストシーズン2026の配信はある？

2026シーズンは、『ABEMA』によるMLBポストシーズンのネット配信は伝えられていない。

『ABEMA』には有料プラン「ABEMA de J SPORTS」があるが、同プランで視聴できるコンテンツは『J SPORTSオンデマンド』で配信されるスポーツコンテンツの一部のみ。MLB2026の配信は「ABEMA de J SPORTS」の対象コンテンツに含まれていない。

一方、衛星放送『J SPORTS』であればポストシーズンの注目試合を生中継予定だ。

MLBポストシーズン2026の無料中継はある？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

このうち、Amazonプライムビデオ経由であれば、『SPOTVチャンネル』は30日間、『MLB.tv』は7日間の無料体験を利用することが可能だ。『NHK』についても受信料さえ支払っていれば誰でも視聴することができるが、

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット 試合開催日に毎日1試合 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波テレビ 注目試合を生中継 NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。