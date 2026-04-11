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【4月12日】ザンクト・パウリvsバイエルンのテレビ放送・/ネット配信予定｜藤田譲瑠チマ・安藤智哉/伊藤洋輝所属！ブンデスリーガ第22節

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ザンクト・パウリ 対 バイエルン
ザンクト・パウリ
バイエルン

【藤田譲瑠チマ・安藤智哉/伊藤洋輝所属】2025-26ブンデスリーガ第29節、ザンクト・パウリ対バイエルンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第29節が日本時間2026年4月12日(日)に開催され、藤田譲瑠チマと安藤智哉所属の所属するザンクト・パウリと、伊藤洋輝の所属するバイエルンが対戦する。

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本記事では、ザンクト・パウリvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ザンクト・パウリvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

ザンクト・パウリvsバイエルンは、日本時間4月12日(日)にザンクト・パウリのホーム、ミラントア・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第29節
  • 日時：2026年4月12日(日)01:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ザンクト・パウリ vs バイエルン
  • 会場：ミラントア・シュタディオン

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ザンクト・パウリvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第29節のザンクト・パウリvsバイエルンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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ザンクト・パウリvsバイエルンのおすすめ視聴方法

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ザンクト・パウリvsバイエルンチーム情報

ザンクト・パウリ vs バイエルン スタメン

ザンクト・パウリHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
22
ニコラ・ヴァシリ
5
C
ハウケ・ヴァール
3
カロル・メッツ
15
安藤智哉
20
マティアス・ラスムーセン
28
マティアス・ペレイラ＝ラージ
21
ラース・リッツカ
11
アルカディウシュ・ピルカ
10
ダネル・シナニ
16
藤田譲瑠チマ
27
アンドレアス・ホウントンジ
1
C
マヌエル・ノイアー
3
キム・ミンジェ
21
伊藤洋輝
27
コンラート・ライマー
20
トム・ビショフ
22
ラファエル・ゲレイロ
6
ヨズア・キミッヒ
10
ジャマル・ムシアラ
8
レオン・ゴレツカ
17
マイケル・オリーセ
11
ニコラス・ジャクソン

4-2-3-1

FCBAway team crest

FCP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCP
-直近成績

ゴールを許す
3/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
14/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FCP

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

0

引分け

5

勝利

4

得点

18
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表