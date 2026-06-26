【6/27】ニュージーランドvsベルギーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループGではニュージーランドとベルギーが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループG第3節となるニュージーランドvsベルギーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ニュージーランドvsベルギー｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 G BC Place Vancouver

ニュージーランドvsベルギー｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 25 ネイサン・ノイ

試合の見どころ

ベルギーはエジプト（1-1）とイラン（0-0）との引き分けで勝ち点2を獲得し、グループGで3位につけている。この試合に勝利すれば、決勝トーナメント進出はほぼ確実となる。一方、ニュージーランドは勝ち点1で最下位。勝利以外では敗退となる。オールホワイツにとって、この試合は絶対に勝たなければならない一戦であり、非常に厳しい戦いとなる。ベルギーにとっては得失点差が勝敗を左右する可能性があり、僅差での勝利で満足するのは得策ではないかもしれない。

ニュージーランドの2026年ワールドカップへの道のりは、まさに逆境に立ち向かう戦いだった。第1節のイラン戦では2-2の引き分けに持ち込み、どのチームにも脅威を与える可能性を示したが、エジプトに3-1で敗れたことで守備の弱点が露呈し、他の試合結果に頼らざるを得ない状況に追い込まれた。男子ワールドカップ出場は今回がわずか3回目、決勝トーナメント進出は16年ぶりとなるため、この段階まで勝ち進んだこと自体が真の偉業と言えるだろう。

一方、ベルギーはヨーロッパ屈指の経験豊富なチームとしてカナダに乗り込んできたものの、今のところその実力を発揮できていない。2試合2引き分けという結果は非常に残念であり、ケヴィン・デ・ブライネ、ロメル・ルカク、レアンドロ・トロサールといった選手を擁するだけに、もっと良い成績が期待されていた。R・ガルシア監督は、グループ最下位のチームに勝てなければ敗退が痛手となることを承知しており、ここでチームに最高のパフォーマンスを求めるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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