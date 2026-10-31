指を骨折したままW杯決勝進出で「もう二度と元に戻らない」…アルゼンチン代表GKの告白「毎晩泣いていた」

チェルシーのアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスは、自身の指が「二度と元に戻らない」と明かしている。

昨季アストン・ヴィラで公式戦44試合に出場し、ヨーロッパリーグ制覇に貢献したエミリアーノ・マルティネス。その後アルゼンチン代表としてワールドカップに出場、全試合でゴールマウスを守って2大会連続での決勝進出に大きく貢献していた。

しかし、5月に行われたフライブルクとのヨーロッパリーグ決勝戦の前に指を骨折しており（決勝戦はフルタイム出場）、ワールドカップ期間中も激痛を抱えながらプレーしていたようだ。アルゼンチンの著名記者、ガストン・エドゥル氏の『YouTube』で明かしている。

エミリアーノ・マルティネス本人によると、大会前にアルゼンチン代表のチームドクターと患部の状態について話し合った模様。手術していれば最大6週間の離脱となり、ワールドカップを欠場していたという。そのため手術を見送り、大会中は『アディダス』製の特注グローブを着用して戦ったようだ。

「まるでゾンビのようにダイブしていたね。ダイブをして立ち上がり、手をつくと、目の前がチカチカするんだ……。毎晩、深夜まで、指がまるで血の詰まったソーセージのようになっていて、泣いていたよ」

「代表チームのためなら、それくらいのリスクは負うものだ。もう一度同じ状況になっても、また同じ選択をするよ」

なおエミリアーノ・マルティネスは、手術していれば「指は元通りになっていたはず」としつつ、「今は本来の位置から骨がずれたままで、二度と元に戻らないんだ」とも明かし、「いずれにせよ、いつかは手術が必要になるね」と明かした。