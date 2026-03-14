歴史的快挙！イングランド史上初めて同一クラブ所属の日本人選手3名が同時にピッチへ…「歴史を作ったチーム」

バーミンガムは、イングランド史上初めて日本人選手3名が同時にピッチに立つクラブとなった。

過去に2度のリーグカップ制覇を誇り、2010-11シーズンまではプレミアリーグに在籍していたバーミンガム。2023-24シーズンには3部降格の屈辱を味わったものの、1年でチャンピオンシップ（イングランド2分相当）に復帰し、今季はここまで10位と昇格プレーオフ出場権争いを繰り広げている。

そんなバーミンガムは11日、本拠地セント・アンドルーズ・スタジアムでQPRと対戦。6分にパトリック・ロバーツが決めたゴールが決勝点となり、1-0で勝利している。

そしてこの試合では、岩田智輝がフル出場。77分には藤本寛也、後半アディショナルタイムには古橋亨梧が交代出場している。チームに在籍する日本人選手3名が同時にピッチに立ったが、日本人選手3名が同時にピッチに立つのはイングランド史上初となっている。クラブも公式SNSで、「歴史を作ったチーム」と歴史的快挙を喜んだ。

■バーミンガム所属日本人選手3名の今季成績

岩田智輝：公式戦38試合出場（3299分）2ゴール1アシスト

古橋亨梧：公式戦30試合出場（1158分）3ゴール

藤本寛也：公式戦9試合出場（264分）