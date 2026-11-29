DAZNでバスケW杯アジア地区予選を配信！ DAZN バスケ日本代表のFIBAワールドカップ2027アジア地区予選をDAZNで配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 八村塁・河村勇輝ら出場 年間プランがお得 今すぐ視聴

バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5でカタール代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsカタール代表のTVer配信の予定を紹介する。

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表｜試合日程

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5で、バスケットボール男子日本代表は、カタール代表と対戦。試合は現地時間2026年11月29日(日)16:00にティップオフの予定だ。日本は現地よりも6時間進んでいるため、日本時間11月29日(日)22:00に試合が開始される。

この一戦は、カタールのドーハにある「アル・ジャヌーブ・スタジアム」で開催される。

大会名：FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5

対戦カード：カタール代表 vs 日本代表

試合日時：2026年11月29日(日)22:00 ※日本時間

会場：アル・ジャヌーブ・スタジアム（カタール）

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表｜TVer無料配信はある？

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表は、地上波『日本テレビ系列』で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信を予定。さらに、『TVer』では無料でライブ配信される予定だ。

TVerでの配信開始は11月29日(日)21:45を予定。テレビや有料サービスに加入していなくても、無料で試合をリアルタイム視聴できる。

また、現時点では見逃し配信があるかどうかは不明。27日に行われたレバノン戦はフルマッチで無料配信されている。

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表｜放送・配信予定

バスケットボール男子日本代表vsカタール代表は、地上波『日本テレビ系列』で録画放送、ネット『DAZN』、『TVer』でライブ配信される予定だ。

日本テレビ系列では、日本時間11月30日(月)0:55から録画放送される。試合開始時間の変更に伴い、地上波での放送はティップオフの約3時間後となる。

TVerでは11月29日(日)21:45からライブ配信が予定されており、無料でこの一戦を視聴することができる。

DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。カタール戦は解説・川村卓也、実況・永田実となっている。

配信サービス 見逃し配信 配信開始時刻 TVer 不明 21:45～ DAZN あり 22:00

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。

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