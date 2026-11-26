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バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027最終予選Window 5でレバノン代表、カタール代表と敵地で対戦する。

本記事では、この2試合に臨む日本代表のメンバーを紹介する。

バスケットボール男子日本代表｜メンバーリスト

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 5を前に日本バスケットボール協会は、直前合宿招集メンバー18選手を発表。国内が祝のみの3選手を除き、15選手がレバノン代表戦、カタール代表戦に臨む予定だ。

バスケットボール日本代表の招集選手は以下の通り。

名前 Pos. 身長 年齢 所属 比江島慎 SG 191cm 36歳 宇都宮ブレックス アレックス・カーク C 211cm 34歳 川崎ブレイブサンダース 渡邊雄太 SF 206cm 32歳 千葉ジェッツ ジョシュ・ホーキンソン C/PF 208cm 31歳 東京サンロッカーズ 齋藤拓実 PG 172cm 31歳 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 馬場雄大 SF 196cm 31歳 長崎ヴェルカ 佐々木隆成 PG 180cm 30歳 三遠ネオフェニックス シェーファーアヴィ幸樹 PF 206cm 28歳 仙台89ERS 吉井裕鷹 SF 196cm 28歳 茨城ロボッツ 川真田紘也 C 204cm 28歳 琉球ゴールデンキングス 西田優大 SG 190cm 27歳 シーホース三河 高島紳司 SG 191cm 26歳 宇都宮ブレックス 富永啓生 SG 188cm 25歳 レバンガ北海道 黒川虎徹 PG 175cm 25歳 アルティーリ千葉 小川敦也 PG 190cm 24歳 宇都宮ブレックス 新井楽人 * SG 190cm 22歳 横浜ビー・コルセアーズ 境アリーム * C 199cm 22歳 白鷗大学 松本秦 * SG 191cm 20歳 早稲田大学

*：国内合宿のみ参加予定、Pos.：ポジション、PG：ポイントガード、SG：シューティングガード、SF：スモールフォワード、PF：パワーフォワード、C：センター

※年齢、所属は2026年11月9日時点

バスケットボール男子日本代表｜W杯最終予選Window 5の試合情報

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 5で、バスケットボール男子日本代表は、レバノン代表、カタール代表と敵地で対戦する。

両試合の試合情報は以下の通り。

レバノン vs 日本 カタール vs 日本 大会名 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5 試合日時 2026年11月27日(金) 2026年11月29日(日) ティップオフ 4:00 22:00 会場 ヌハド・ナウファル・スポーツ・コンプレックス

（レバノン） アル・ジャヌーブ・スタジアム

（カタール）

※いずれも日本時間表記

バスケットボール男子日本代表｜放送・配信予定

バスケットボール男子日本代表が臨むFIBAバスケットボールワールドカップ最終予選Window 5のレバノン代表戦は、地上波『テレビ朝日系列』、ネット『DAZN 』、『ABEMA』、『TVer』で生中継、ライブ配信の予定。また、カタール代表戦は地上波『日本テレビ系列』で録画放送、ネット『DAZN』と『TVer』でライブ配信が実施される予定だ。

放送・配信 レバノン戦 カタール戦 テレビ テレビ朝日系列 (3:45～) 日本テレビ系列 (24:55～) ネット DAZN (4:00～)

ABEMA (3:30～)

TVer (3:45～) DAZN(22:00～)

TVer (22:00～)

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TVerでもライブ配信が予定されており、無料でこの一戦を視聴することができる。

DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。

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『DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027最終予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

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