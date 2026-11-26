バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027最終予選Window 5でレバノン代表、カタール代表と敵地で対戦する。
本記事では、この2試合に臨む日本代表のメンバーを紹介する。
バスケットボール男子日本代表｜メンバーリスト
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 5を前に日本バスケットボール協会は、直前合宿招集メンバー18選手を発表。国内が祝のみの3選手を除き、15選手がレバノン代表戦、カタール代表戦に臨む予定だ。
バスケットボール日本代表の招集選手は以下の通り。
名前
Pos.
身長
年齢
所属
比江島慎
SG
191cm
36歳
宇都宮ブレックス
アレックス・カーク
C
211cm
34歳
川崎ブレイブサンダース
渡邊雄太
SF
206cm
32歳
千葉ジェッツ
ジョシュ・ホーキンソン
C/PF
208cm
31歳
東京サンロッカーズ
齋藤拓実
PG
172cm
31歳
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
馬場雄大
SF
196cm
31歳
長崎ヴェルカ
佐々木隆成
PG
180cm
30歳
三遠ネオフェニックス
シェーファーアヴィ幸樹
PF
206cm
28歳
仙台89ERS
吉井裕鷹
SF
196cm
28歳
茨城ロボッツ
川真田紘也
C
204cm
28歳
琉球ゴールデンキングス
西田優大
SG
190cm
27歳
シーホース三河
高島紳司
SG
191cm
26歳
宇都宮ブレックス
富永啓生
SG
188cm
25歳
レバンガ北海道
黒川虎徹
PG
175cm
25歳
アルティーリ千葉
小川敦也
PG
190cm
24歳
宇都宮ブレックス
新井楽人 *
SG
190cm
22歳
横浜ビー・コルセアーズ
境アリーム *
C
199cm
22歳
白鷗大学
松本秦 *
SG
191cm
20歳
早稲田大学
*：国内合宿のみ参加予定、Pos.：ポジション、PG：ポイントガード、SG：シューティングガード、SF：スモールフォワード、PF：パワーフォワード、C：センター
※年齢、所属は2026年11月9日時点
バスケットボール男子日本代表｜W杯最終予選Window 5の試合情報
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 5で、バスケットボール男子日本代表は、レバノン代表、カタール代表と敵地で対戦する。
両試合の試合情報は以下の通り。
レバノン vs 日本
カタール vs 日本
大会名
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5
試合日時
2026年11月27日(金)
2026年11月29日(日)
ティップオフ
4:00
22:00
会場
ヌハド・ナウファル・スポーツ・コンプレックス
アル・ジャヌーブ・スタジアム
※いずれも日本時間表記
バスケットボール男子日本代表｜放送・配信予定
バスケットボール男子日本代表が臨むFIBAバスケットボールワールドカップ最終予選Window 5のレバノン代表戦は、地上波『テレビ朝日系列』、ネット『DAZN 』、『ABEMA』、『TVer』で生中継、ライブ配信の予定。また、カタール代表戦は地上波『日本テレビ系列』で録画放送、ネット『DAZN』と『TVer』でライブ配信が実施される予定だ。
放送・配信
レバノン戦
カタール戦
テレビ
テレビ朝日系列 (3:45～)
日本テレビ系列 (24:55～)
ネット
DAZN(22:00～)
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TVerでもライブ配信が予定されており、無料でこの一戦を視聴することができる。
DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。
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