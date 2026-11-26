バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5でレバノン代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsレバノン代表の試合情報、メンバー、放送・配信予定を紹介する。
バスケットボール男子日本代表vsレバノン代表｜試合日程
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5で、バスケットボール男子日本代表は、レバノン代表と対戦。試合は現地時間2026年11月26日(木)21:00にティップオフの予定だ。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間11月27日(金)4:00に試合が開始される。
この一戦は、レバノンのズーク・ミカエルにある「ヌハド・ナウファル・スポーツ・コンプレックス」で開催される。
- 大会名：FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5
- 対戦カード：レバノン代表 vs 日本代表
- 試合日時：2026年11月27日4:00(日本時間)
- ヌハド・ナウファル・スポーツ・コンプレックス（レバノン）
バスケットボール男子日本代表｜メンバー一覧
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5の直前合宿招集メンバー18選手が発表され、そのうち15選手がレバノン代表戦に臨む予定だ。
バスケットボール日本代表の招集選手は以下の通り。
名前
Pos.
身長
年齢
所属
比江島慎
SG
191cm
36歳
宇都宮ブレックス
アレックス・カーク
C
211cm
34歳
川崎ブレイブサンダース
渡邊雄太
SF
206cm
32歳
千葉ジェッツ
ジョシュ・ホーキンソン
C/PF
208cm
31歳
東京サンロッカーズ
齋藤拓実
PG
172cm
31歳
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
馬場雄大
SF
196cm
31歳
長崎ヴェルカ
佐々木隆成
PG
180cm
30歳
三遠ネオフェニックス
シェーファーアヴィ幸樹
PF
206cm
28歳
仙台89ERS
吉井裕鷹
SF
196cm
28歳
茨城ロボッツ
川真田紘也
C
204cm
28歳
琉球ゴールデンキングス
西田優大
SG
190cm
27歳
シーホース三河
高島紳司
SG
191cm
26歳
宇都宮ブレックス
富永啓生
SG
188cm
25歳
レバンガ北海道
黒川虎徹
PG
175cm
25歳
アルティーリ千葉
小川敦也
PG
190cm
24歳
宇都宮ブレックス
※Pos.：ポジション、PG：ポイントガード、SG：シューティングガード、SF：スモールフォワード、PF：パワーフォワード、C：センター
※年齢、所属は2026年11月9日時点
バスケットボール男子日本代表vsレバノン代表｜放送・配信予定
バスケットボール男子日本代表vsレバノン代表は、地上波『テレビ朝日系列』、ネット『DAZN 』、『ABEMA』、『TVer』で生中継、ライブ配信される予定だ。
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TVerでもライブ配信が予定されており、無料でこの一戦を視聴することができる。
DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。レバノン戦は解説・ベンドラメ礼生、実況・篠田和之となっている。
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