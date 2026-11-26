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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5でレバノン代表と対戦する。

本記事では、日本vsレバノンは地上波で見られるのか、放送局などを紹介する。

バスケ男子日本vsレバノンの日程は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5で、男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はレバノン代表と対戦する。

日本vsレバノンは2026年11月27日(金)に開催され、4:00にティップオフ予定。アウェー戦となり、会場はNouhad Nawfal Sports Complexで行われる。

項目 内容 大会 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5 日程 2026年11月27日(金) 試合開始 4:00 対戦カード 日本代表 vs レバノン代表 会場 Nouhad Nawfal Sports Complex

バスケ男子日本vsレバノンは地上波で見られる？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」vsレバノン代表は地上波でも放送予定だ。テレビ朝日系で11月27日(金)3:45から生放送を行うため、無料で試合を楽しむことができる。

ネット配信ではDAZN / ABEMA / TVerで配信される予定。ABEMAでは無料生中継予定となっている。無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

TVerでもライブ配信を予定し、無料でライブ配信を視聴することができる。

DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合を、ティップオフと同時にライブ配信する。レバノン戦は解説・ベンドラメ礼生、実況・篠田和之となっている。

配信サービス 見逃し配信 配信開始時刻 TVer 不明 3:45 DAZN あり 4:00 ABEMA あり 3:30

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