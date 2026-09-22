試合前にローラー事故に巻き込まれた元イングランド代表MF「信じられない気持ち。運良く無傷だったけど…」

元イングランド代表MFアンドロス・タウンゼントはタイでの事故を振り返った。

トッテナム、ルートン、クリスタル・パレスでプレーした経験を持つタウンゼントは、現在はタイリーグ1のPTプラチュアップに所属。土曜日にパタニで行われた試合に向けてウォーミングアップをしていた際、スタッフが運転していたピッチローラーに轢かれ一時的に左足は下敷きになった。





だが、ケガはなく、タウンゼントは試合の終盤に途中出場し、3-0の勝利に貢献した。タウンゼントは、ピアーズ・モーガンの番組「フットボール・アンセンサード」でこの事件について初めて語り、ローラーの下敷きになった際に「軽い打撲と擦り傷」だけで済んだのは幸運だったと述べた。

「それを見るたびに、身が縮む思いがするし、信じられない気持ちになる。映像を見返すと、もしこうだったらどうなっていただろうかと考えると、本当に辛い。幸いにも、ちょうど良いタイミングで床に倒れることができたので、ローラーが僕の上を通過した時、何も起きなかった」

「次に彼を見たときには、文字通り彼の真下にいたのが、幸いにも深刻な怪我はなかった。多少の打撲や擦り傷はあったが、運良く無傷でその場を立ち去ることができた」

キャリアを通して数々の怪我に見舞われてきたタウンゼントは、ローラー事故について「絶対に競技生活を止めることはない」と語った。

「チームメイトたちは、僕がウォーミングアップを続けたことにとても驚いていた。医者に行くように言われたよ」