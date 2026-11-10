ブラジル代表エンドリッキ、レアル・マドリーでの定位置確保に燃える「僕はまだとても若い。だから崖から飛び降りる必要もない」

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【欧州・海外サッカー ニュース】FWエンドリッキがレアル・マドリー（ラ・リーガ）でのスタメン確保に燃えた。

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ブラジル代表FWエンドリッキがレアル・マドリー（ラ・リーガ）でのキャリアについて語った。

20歳のエンドリッキは2024年夏にレアル・マドリーへ加入した。初年度はカルロ・アンチェロッティ元監督の下で出場機会を得ていたが、昨季はシャビ・アロンソ元監督の下で冷遇された。

それでもシーズン途中にリヨン（リーグ・アン）へローン移籍すると、21試合で8得点8アシストを記録した。レアル・マドリーに復帰した今季は、ここまで公式戦7試合1得点1アシストとなっている。

エンドリッキは1月の移籍については否定こそしなかったが、レアル・マドリーでスタメンをつかむ覚悟も口にした。『ge』が伝えた。

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「僕はまだとても若い。だから崖から飛び降りる必要もない。まだ20歳だし、これからどうなるか見てみよう。ただプレーしたい、幸せになりたい、チームメイトを助けたい…。ゴールを決めたり、アシストしたりしたい。リヨンでできたようにね。あれは僕にとって最高の出来事の一つだし、これまでで一番幸せだった時期の一つだった」

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「1月に何が起こるかは分からない。それは神のみぞ知ることだ。ただ、自分のキャリアにとって最善のことを願うばかりだ。何が起ころうとも、それは起こるべくして起こる。地に足をつけて、最善を尽くす。マドリードは素晴らしい街だが、私は常にキャリアアップのためにできる限りのことをする」

9月と10月のインターナショナルウィークに入るまでは、クラブでわずか4分しか出場していなかったが、今では140分もの出場時間を獲得している。UEFAチャンピオンズリーグではローマ戦で劇的な逆転劇を奪うなど、印象的なプレーも見せている。

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エンドリッキはレアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督について次のように語った。

「モウリーニョは私が心から信頼している人物だ。毎日、彼は私のところに来て、調子はどう？と尋ねてくれるが、サッカーのことではなく、いつも私の私生活について聞いてくれる。私はそのことをとても大切に思っている。彼はいつも最初に私のところにやって来て、話しかけ、温かく迎えてくれる監督の一人だ。本当に感謝している。私は常にレアル・マドリーのために全力を尽くす。レアル・マドリーは何よりも大切な存在だが、モウリーニョの愛情があれば、さらに力を尽くすことができる」

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狙うはスタメンの座だが、その椅子にはフランス代表FWキリアン・エンバペが鎮座している。

エンドリッキは「彼が誰なのかは皆さんもよくご存知だろう。彼は前回のバロンドールで世界第2位に選ばれた選手だ。そして、キリアンがどんな選手かも私たちは知っている。レアル・マドリーでチャンスがあれば、そして前回の国際試合期間後にもチャンスがあったが、私は常に良いプレーをしようと努めている。試合では5分、10分という出場時間だったが、ローマ戦とAEKアテネ戦では、そのチャンスを生かすことができた。簡単なことではないと分かっている」と、決意を口にした。

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ブラジル代表に選出されたエンドリッキは今月14日に日本代表と対戦する。