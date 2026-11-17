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【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表MF堂安律が、森保一監督のラストマッチとなったパラグアイ代表戦を振り返った。

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日本代表は17日、シンガポール・ナショナル・スタジアムで行われた国際親善大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦した。

14日のブラジル戦で3-2の勝利を収めた日本は、先発メンバーを10人入れ替えて臨んだ。しかし、開始早々の2分にCKから先制点を許すと、40分にも失点。2点ビハインドで試合を折り返した。

後半から堂安律ら主力選手を投入し、反撃を試みた日本。85分には代表デビューとなった福田師王が1点を返したものの、追いつくことはできず、1-2で敗戦。森保一監督のラストマッチを勝利で飾ることはできなかった。

2点を追う状況でピッチに入った堂安が、試合後のフラッシュインタビューに答えた。意識していたことを問われると「相手の球際の強さだったり、そういうところで少し足りないところがあったと思うので、そこは意識して入りました」と振り返った。

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その上で「後半は押し込む時間が多かったですけど、1点しか取れず、同点にまで持ち込むことができず、本当に悔しいです」と、無念さをにじませた。

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2018年の就任から約8年間にわたり日本代表を率いてきた森保監督。堂安もその初期から代表でプレーし、指揮官とともに歩んできた。

森保体制の8年間について問われた堂安は、次のように語った。

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「もちろん（ワールドカップ）優勝だとか、今までの結果を乗り越えたという結果は出せなかったかもしれないですけど、日本サッカーの発展にすごく（貢献してくださり）、ともに成長してきた監督だと思うので。本当に悔しいし、寂しいです。選手たちはまた次を向いてやっていきたいと思います」

このインタビュー前に森保監督と言葉を交わす場面もあったという。その内容について聞かれると、「選手としては、本当に最後に勝てなくて申し訳ないという気持ちは伝えました」と明かした。

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森保体制に幕が下り、日本代表は新たなスタートを切る。堂安は「本当に今日までは、まず監督のために代表活動をやっていくということでやりました」と、この一戦に懸けた思いを語った。そして「また所属チームに戻って、新たな競争が始まると思うので、次の代表は次でまた切り替えていきたいと思います」と、新体制での代表活動に向けて前を向いた。