バイエルンFWケイン、バロンドール授賞式を控え「あまりストレスを感じないようにするしかない」

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【欧州・海外サッカー ニュース】イングランド代表FWハリー・ケインは、バロンドールの情報を遮断しているようだ。

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バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のイングランド代表FWハリー・ケインが、バロンドールについて言及した。

バイエルン・ミュンヘンは21日にUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でアーセナルと対戦。ゴールを決めて2-2の引き分けに貢献した。

ケインはこの試合で、CL10試合連続ゴールを記録した。同大会の歴史上、これより長い連続ゴール記録を持つのはクリスティアーノ・ロナウド（11）のみ。試合後にケインは、「月曜の夜はできる限り楽しもうと思っている。大きなイベントなので、どうなるかは様子を見よう」とバロンドール授賞式を心待ちにしていた。

ケインを含む30人の最終候補者リストには、バルセロナのラミン・ヤマルやインテル・マイアミのリオネル・メッシといった多くのライバルがいる。過去には情報漏えいもあったが、ケインは「考えないようにしているんだ。もちろん、考えないのは難しいが。常に噂が飛び交っていて、それには関わらないようにしている。今日は重要な試合があったし、月曜日のイベントの前に日曜日にもう一つ重要な試合があることも分かっているので、今はそちらに集中している」と、バロンドールの情報を遮断しているようだ。

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「もちろん、私としては、ただ様子を見たいだけで、一晩中待つ必要がない方がいいと思っています。でも、それは彼らの決定なので、私にはどうすることもできない。私たちはただ楽しんで、あまりストレスを感じないようにするしかないね」

ケインが受賞するば、2001年のマイケル・オーウェン氏以来となるイングランド人のバロンドーラー誕生となる。