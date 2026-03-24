アジア女王のなでしこジャパン、6月に大阪で南アフリカ女子と対戦！ チーム強化＆W杯に向けた準備の「重要な機会」

日本サッカー協会（JFA）は24日、なでしこジャパン（日本女子代表）が6月の国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦すると発表した。

南アフリカ女子との国際親善試合は6月6日に大阪のヤンマーハナサカスタジアムにて、15時50分キックオフに開催される予定。南アフリカ女子はFIFAランキングで55位（2025年12月11日更新時点）につけ、なでしこは過去2度の対戦で1勝1分け無敗（2得点0失点）となっており、2019年11月に行われたMS＆ADカップ2019以来の対戦だ。

なでしこを率いるニルス・ニールセン監督はJFAの公式サイトを通じて、次のようにコメントしている。

「6月の国際親善試合は、チームの強化および来年のFIFA女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年4月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます」

また、テレビ放送も決定。フジテレビ系列全国生中継（一部地域除く）になるという。