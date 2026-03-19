Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
sasaki_asahi_1_192Getty Images
Ao Sato

川崎Fに痛手…佐々木旭が左ハムストリング肉離れで離脱

【サッカー Jリーグ ニュース】川崎フロンターレの佐々木旭が負傷。

先着40,000名限定キャンペーン実施中

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！

2026/5/8までに加入＆翌月継続で先着40,000名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合あり

先着40,000名限定

PayPayポイント付与キャンペーン実施中

今すぐ登録

川崎フロンターレは19日、佐々木旭の負傷を発表した。

クラブの伝えるところによれば、佐々木は11日のトレーニング中に負傷。左ハムストリング肉離れと診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。

2022年に流通経済大学から川崎Fに入団した佐々木。昨季は明治安田J1リーグで37試合に出場し、現在行われているJ1百年構想リーグにも1試合出場していた。

広告
0