川崎Fに痛手…佐々木旭が左ハムストリング肉離れで離脱

川崎フロンターレは19日、佐々木旭の負傷を発表した。
クラブの伝えるところによれば、佐々木は11日のトレーニング中に負傷。左ハムストリング肉離れと診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。
2022年に流通経済大学から川崎Fに入団した佐々木。昨季は明治安田J1リーグで37試合に出場し、現在行われているJ1百年構想リーグにも1試合出場していた。
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